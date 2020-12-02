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Спалил дом поджигатель из мести: сгорели восемь человек, из которых пятеро детей. Из тюрьмы он не выйдет

13:51 02.12.2020 Фото: СК РФ
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Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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В Ярославской области мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы за совершение убийства восьми человек, в том числе пяти детей

Собранные следственными органами СК России по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 37-летнего жителя города Ростова Ярославской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего лица, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

Следствием и судом установлено, что ночью 19 октября 2019 года в многоквартирном доме в городе Ростове произошло возгорание. В результате пожара погибли восемь человек, из которых пятеро детей. Следователями было установлено, что к совершению данного преступления причастен 37-летний житель города Ростова. Мужчина умышленно поджег деревянное здание, затем скрылся с места преступления.

Благодаря грамотно спланированной следственной работе, а также проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, подозреваемый был задержан по горячим следам, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведенных следственных действий он пояснил, что поджег здание по мотивам личной мести к проживавшему в данном доме мужчине, при этом он понимал, что в доме находятся иные жильцы.

В ходе расследования уголовного дела следователями были проведены 33 судебные экспертизы, допрошено более 100 свидетелей, 34 человека признаны потерпевшими, в том числе по факту уничтожения и повреждения имущества. В результате проведенных следственных действий получены неопровержимые доказательства причастности осужденного лица к совершенному преступлению.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Источник: Следком

пожизненной убийство
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