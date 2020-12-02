02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Выехал на тротуар: Погиб 9-месячный малыш и четыре пешехода в жутком ДТП

12:38 02.12.2020 Фото: © AP Photo / dpa / Harald Tittel
1

По данным полиции города, наезд совершил 51-летний местный житель. Причиной, по предварительным данным, стал приступ ярости.

% name% title
Число погибших при наезде автомобиля на людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция.
Ранее глава МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц сообщал о четырех жертвах.
"Мы можем подтвердить гибель пяти человек, в том числе ребенка", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.
Наезд на людей в пешеходной зоне Трира произошел днем. Водителя уже задержали, им оказался 51-летний гражданин Германии.
Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.

Источник: РИА Новости

ДТП насмерть пешеход
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Жуть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не смогла обжаловать второе дело в ВС уличенная в махинациях с землями Цапков экс-судья
13:45 02-12-2020
Не смогла обжаловать второе дело в ВС уличенная в махинациях с землями Цапков экс-судья
"Эхо войны": 90-летних ветеранов вызывают на допросы в СК по делу о геноциде
13:30 02-12-2020
Что делать после перехода Меркурия в Знак Стрельца 1 декабря 2020 года? Как начать путь к богатству?
13:20 02-12-2020
Что делать после перехода Меркурия в Знак Стрельца 1 декабря 2020 года? Как начать путь к богатству?
Когда полетим на Марс? Назвал сроки отправки человека на "огненную планету" Илон Маск
13:15 02-12-2020
Когда полетим на Марс? Назвал сроки отправки человека на
БердскКак сесть в кресло мэра Бердска: Условия и сроки приема заявок от кандидатов на пост главы города
13:13 02-12-2020
Как сесть в кресло мэра Бердска: Условия и сроки приема заявок от кандидатов на пост главы города
Поспала на закате и теперь дико болит голова
13:07 02-12-2020
Поспала на закате и теперь дико болит голова
Обнаружил ли фальсификации на выборах президента Минюст США, стало известно
13:00 02-12-2020
Обнаружил ли фальсификации на выборах президента Минюст США, стало известно
Три недели подряд в Новосибирской области не меняется число выздоровевших от COVID-19
12:56 02-12-2020
Три недели подряд в Новосибирской области не меняется число выздоровевших от COVID-19
Новые жертвы: скончались от коронавируса 2 женщины и 4 мужчины за сутки на 2 декабря в Новосибирской области
12:54 02-12-2020
Новые жертвы: скончались от коронавируса 2 женщины и 4 мужчины за сутки на 2 декабря в Новосибирской области
182 новых случая COVID-19 выявили за сутки на 2 декабря в Новосибирской области
12:52 02-12-2020
182 новых случая COVID-19 выявили за сутки на 2 декабря в Новосибирской области