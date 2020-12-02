Выехал на тротуар: Погиб 9-месячный малыш и четыре пешехода в жутком ДТП



Число погибших при наезде автомобиля на людей в пешеходной зоне в немецком городе Трир выросло до пяти человек, сообщила местная полиция.

Ранее глава МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц сообщал о четырех жертвах.

"Мы можем подтвердить гибель пяти человек, в том числе ребенка", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter.

Наезд на людей в пешеходной зоне Трира произошел днем. Водителя уже задержали, им оказался 51-летний гражданин Германии.

Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, в правительстве "потрясены случившимся". Канцлер Ангела Меркель сообщила, что находится в контакте с властями региона в связи с наездом на пешеходов в Трире.

Источник: РИА Новости