Кто нуждается в обязательной госпитализации при COVID-19, рассказал Онищенко

Ранее бывший главный санитарный врач России заявил, что делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача при коронавирусе не нужно из-за угрозы облучения.

Названа обязательная к госпитализации категория пациентов с коронавирусом

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал обязательную к госпитализации категорию пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, лечение в условиях стационара следует проводить, если у зараженного имеются хронические проблемы со здоровьем, включая сахарный диабет и онкологические заболевания. Специалист отметил, что госпитализация в таком случае необходима даже при легкой форме заболевания COVID-19.

«Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — добавил Онищенко.

Ранее бывший главный санитарный врач России заявил, что делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача при коронавирусе не нужно из-за угрозы облучения. «Мы сейчас применительно к COVID-19 все хотим, чтобы нам всем сделали КТ. Не надо. КТ — когда врач скажет, тогда и надо делать», — призвал Онищенко.