02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Кто нуждается в обязательной госпитализации при COVID-19, рассказал Онищенко

14:15 02.12.2020 Фото: pexels.com
0

Ранее бывший главный санитарный врач России заявил, что делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача при коронавирусе не нужно из-за угрозы облучения.

% name% title
Названа обязательная к госпитализации категория пациентов с коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Праздник не приходит: бизнес предупредил о дефиците игрушек к Новому годуПалата невозврата: почему за месяц покончили с собой пять пациентов в больницах Новосибирска и причем тут ковид-галлюцинацииЕщё 709 новостей

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал обязательную к госпитализации категорию пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, лечение в условиях стационара следует проводить, если у зараженного имеются хронические проблемы со здоровьем, включая сахарный диабет и онкологические заболевания. Специалист отметил, что госпитализация в таком случае необходима даже при легкой форме заболевания COVID-19.

«Если человек не входит в группу риска, то может и дома полечиться», — добавил Онищенко.

Ранее бывший главный санитарный врач России заявил, что делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача при коронавирусе не нужно из-за угрозы облучения. «Мы сейчас применительно к COVID-19 все хотим, чтобы нам всем сделали КТ. Не надо. КТ — когда врач скажет, тогда и надо делать», — призвал Онищенко.

COVID-19 коронавирус пандемия Геннадий Онищенко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Легко перенесли ковид?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 29
15:23 02-12-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскПутинские выплаты в декабре: Какие пособия получат семьи с детьми в 2020 году
15:20 02-12-2020
Путинские выплаты в декабре: Какие пособия получат семьи с детьми в 2020 году
Праздник не приходит: бизнес предупредил о дефиците игрушек к Новому году
15:16 02-12-2020
Праздник не приходит: бизнес предупредил о дефиците игрушек к Новому году
Палата невозврата: почему за месяц покончили с собой пять пациентов в больницах Новосибирска и причем тут ковид-галлюцинации
15:08 02-12-2020
Палата невозврата: почему за месяц покончили с собой пять пациентов в больницах Новосибирска и причем тут ковид-галлюцинации
«Все машины ехали мимо»: спас замерзающего водителя "девятки" полицейский на трассе Новосибирска
15:03 02-12-2020
«Все машины ехали мимо»: спас замерзающего водителя
БердскСколько упаковок бесплатных лекарств от COVID-19 для лечения на дому выдали ЦГБ Бердска? Стала известная цифра и точная схема получения
15:03 02-12-2020
Сколько упаковок бесплатных лекарств от COVID-19 для лечения на дому выдали ЦГБ Бердска? Стала известная цифра и точная схема получения
Рубль обвалится к Новому году? Финаналитики дали неутешительный прогноз
15:00 02-12-2020
Рубль обвалится к Новому году? Финаналитики дали неутешительный прогноз
БердскПрофукает бесплатную газификацию частных домов и дач Бердск? Депутат Сычев спросил мэра
14:57 02-12-2020
Профукает бесплатную газификацию частных домов и дач Бердск? Депутат Сычев спросил мэра
Бизнесмены подсчитали ущерб от пьяной езды Ефремова 
14:45 02-12-2020
Бизнесмены подсчитали ущерб от пьяной езды Ефремова 
Все изменения для водителей с 1 декабря 2020 года
14:40 02-12-2020
Все изменения для водителей с 1 декабря 2020 года