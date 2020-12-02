Новые жертвы: скончались от коронавируса 2 женщины и 4 мужчины за сутки на 2 декабря в Новосибирской области

Всего в Новосибирской области сделан 938 871 тест на коронавирус.

Коронавирус повреждает дыхательную систему зараженных

По данным оперативного штаба на утро 2 декабря в регионе выявлено 23 046 случаев COVID-19 (+182 за сутки), в том числе у 1 441 ребенка. 18 753 пациента выздоровели (+179 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 63 года, 66 лет, 68 лет и женщины в возрасте 66 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 756 человек.

В отделениях реанимации находятся 199 человек. На ИВЛ – 47 пациентов.

Госпитализированы 22 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 990.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 538 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделан 938 871 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 874 жителя региона, 71 197 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 5 343 обращения, госпитализированы 24 человека.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу