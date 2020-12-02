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Рубль обвалится к Новому году? Финаналитики дали неутешительный прогноз

15:00 02.12.2020 Фото: pexels.com
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Основными факторами, разогнавшими инфляцию выше таргета ЦБ и официальных прогнозов финансовых властей, стали ослабление рубля весной и осенью и рост цен на отдельные продукты питания и импортные товары, уверены аналитики.

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Аналитики спрогнозировали, насколько вырастут цены по итогам года

Эксперты ожидают инфляцию в России по итогам года на уровне 4,4%, на темпах роста цен сказались ослабший рубль и подорожание некоторых продуктов питания, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, после снятия "коронавирусных" ограничений в стране инфляция разогналась в июле до 3,4%, а уже в октябре подскочила до 3,99%. Инфляция в декабре прошлого года составила 3%.
Банк России в октябре обновил свой прогноз инфляции: на конец текущего года регулятор ожидает темпа роста потребительских цен в пределах 3,9-4,2%, а в конце следующего - в диапазоне 3,5-4%. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2020 год - 3,8%.

Выше таргета
Основными факторами, разогнавшими инфляцию выше таргета ЦБ и официальных прогнозов финансовых властей, стали ослабление рубля весной и осенью и рост цен на отдельные продукты питания и импортные товары, уверены аналитики.
"По итогам декабря цены вырастут на 0,4%, при этом годовая инфляция составит 4,4%. Это выше целевого уровня Банка России, однако отклонение было краткосрочным и вызвано ослаблением рубля весной и осенью. В целом в следующем году инфляция будет замедляться", - считает главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров отмечает, что основными причинами роста инфляции в последние недели являются не достигший прошлогодних уровней урожай плодоовощных культур, что привело к ускоренному росту цен в этой категории, а также эффект от летней девальвации рубля, который будет оказывать давление на цены продовольственных и непродовольственных товаров еще месяц-два. В результате, считает он, инфляционное давление сохранится повышенным до февраля-марта, когда годовая инфляция может достичь 4,5%.
Факторами высокой инфляции в декабре будут выступать сезонный рост внутреннего спроса и расширение денежного предложения на фоне значительных бюджетных расходов, при этом драйверами останутся продовольственные и непродовольственные товары, указывает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. А главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин считает, что на разгон инфляции повлияет ускорение цен на масло, сахар и импортные товары.
В то же время в России действуют и дезинфляционные факторы, в том числе подавленный потребительский спрос, который смещается в сторону более дешевого массового товарного сегмента, напоминает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

Однако в месячном выражении инфляция в декабре может замедлиться, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. "В декабре эффект переноса валютного курса должен постепенно сходить на нет, уступая место фактору динамики доходов и поведенческим факторам, таким как формат празднования нового года. Насколько нормальным будет спрос на непродовольственные товары и продукты питания в самые последние недели года – это на данный момент очень сложный вопрос, так как крупные праздники с противопандемийными ограничениями или даже приблизительно сопоставимыми условиями мы никогда не встречали", - заключил он.
Прогнозы аналитиков

Прогнозы годовой инфляции в декабре текущего года представлены ниже (в % name% title :
АКРА - 4,4-4,6
Альфа-банк - 4,5
БКС - 4,3
"ВТБ Капитал" - 4,3-4,4
Газпромбанк - 4,4-4,5
НКР - 4,1-4,2
НРА - 4,2-4,25
Промсвязьбанк - 4,4
Россельхозбанк - 4,9
Сбербанк - 4,4
Совкомбанк - 4,5
"Эксперт РА" - 4

Источник: РИА Новости

бедность доходы инфляция. нищета
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