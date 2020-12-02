Сильным мэром Бердска назвал Евгения Шестернина губернатор Андрей Травников

Евгений Шестернин заручился поддержкой губернатора

О чем говорили мэр Бердска Евгений Шестернин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 2 декабря, стало известно. Раннее "Курьер. Среда. Бердск" уже сообщал, что глава региона поддержал выбор Евгения Анатольевича на участие в конкурсе на главу города Бердска.

Как выяснилось, с 2016 по 2020 год объем промышленного производства вырос на 17,5%, объем строительных работ — почти на 30%, оборот розничной торговли и общественного питания – на 17 и 19% соответственно. Создано 187 новых производств, из них 113 — предприятия потребительского рынка. Средняя заработная плата за пять лет выросла на 13%, в бюджетной сфере – на 22%, доложил Евгений Шестернин.

- Жилого фонда ввели 330 тысяч квадратных метров. Самое главное, что мы 320 человек переселили из 18 аварийных домов – это 5 тысяч квадратных метров, на общую сумму 266 млн рублей, — сообщил мэр Бердска.

Второй по величине город в Новосибирской области принимает самое активное участие во всех действующих в регионе инвестиционных программах. И если в 2016 году Бердск был участником 60 таких программ, то в 2020 — уже 85, на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Запущен информационный проект «Электронная витрина города Бердска», разработанный для координации действий городских властей с бизнес-сообществом.

Особое внимание, подчеркнул Евгений Шестернин, бердские власти уделяют развитию сферы здравоохранения, ремонту, реконструкции лечебных учреждений. Например, проведен ремонт кровли зданий ЦГБ Бердска, почти пять тысяч квадратных метров, ремонт здания поликлиники на улицы Пушкина.

Также мэр Бердска доложил Губернатору о намерении участвовать в конкурсе на должность главы администрации Бердска, который состоится в ближайшее время – уже 4 декабря начнется приём заявок, а 25 декабря на сессии городского Совета депутатов Бердска станет известно имя руководителя города.

- Я уже не один раз — в том числе и публично — говорил: Шестернин Евгений Анатольевич — один из самых сильных руководителей городских округов, сильный мэр Бердска. Я хотел бы, чтобы вы продолжили свою работу в Бердске и готов поддержать вашу кандидатуру в конкурсе, — отметил Андрей Травников.

- Принял решение на участие в конкурсе на главу города, - сообщил в личной беседе с "курьер. Среда. Бердск" сегодня, 2 декабря мэр Бердска Евгений Шестернин.

Пока что Евгений Анатольевич не может сказать, как оценивает шансы на победы - имена конкурентов неизвестны. Также известно, что принятое решение согласовано с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Сегодня, 2 декабря, между губернатором региона и действующим главой Бердска состоялась встреча.

По словам Евгения Анатольевича, главное для города - это обеспечение его безопасности. Под этим словом он подразумевает обеспечение населения водой, теплом и электроэнергией. Задачей №1 он называет завершение строительства водозабора.

- Без воды мы никуда, - сказал Евгений Шестернин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 4 декабря начнется прием документов от претендентов на высший муниципальный пост. А сам конкурс в виде теста из 30 вопросов и голосование на сессии за победителя конкурсного отбора намечены на 25 декабря 2020 года. Впрочем, дату Х могут перенести, если окажется большое количество претендентов на кресло мэра Бердска. Напомним, в 2015 году, когда назначение главы города впервые прошло через конкурсный отбор, в выборах участвовало 14 кандидатов.

Но уже 30 ноября "Курьер. Среда. Бердск" стало известно, кто будет отбирать кандидатов на должность главы Бердска от лица главы региона. Это министр региональной политики (зампред правительства Новосибирской области) Игорь Яковлев, его заместитель Светлана Шибаева, а также депутаты заксобрания от Бердска — Ирина Диденко и Зоя Родина.