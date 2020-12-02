02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Сильным мэром Бердска назвал Евгения Шестернина губернатор Андрей Травников

13:53 02.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
3 0

Стало известно, о чем говорили действующий глава города и глава Новосибирской области 2 декабря.

% name% title
Евгений Шестернин заручился поддержкой губернатора
Сюжет: Выборы мэра-2020
% name% title

Сильным мэром Бердска назвал Евгения Шестернина губернатор Андрей ТравниковКак сесть в кресло мэра Бердска: Условия и сроки приема заявок от кандидатов на пост главы городаЕщё 17 новостей

О чем говорили мэр Бердска Евгений Шестернин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 2 декабря, стало известно. Раннее "Курьер. Среда. Бердск" уже сообщал, что глава региона поддержал выбор Евгения Анатольевича на участие в конкурсе на главу города Бердска.

Как выяснилось, с 2016 по 2020 год объем промышленного производства вырос на 17,5%, объем строительных работ — почти на 30%, оборот розничной торговли и общественного питания – на 17 и 19% соответственно. Создано 187 новых производств, из них 113 — предприятия потребительского рынка. Средняя заработная плата за пять лет выросла на 13%, в бюджетной сфере – на 22%, доложил Евгений Шестернин.

- Жилого фонда ввели 330 тысяч квадратных метров. Самое главное, что мы 320 человек переселили из 18 аварийных домов – это 5 тысяч квадратных метров, на общую сумму 266 млн рублей, — сообщил мэр Бердска.

Второй по величине город в Новосибирской области принимает самое активное участие во всех действующих в регионе инвестиционных программах. И если в 2016 году Бердск был участником 60 таких программ, то в 2020 — уже 85, на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Запущен информационный проект «Электронная витрина города Бердска», разработанный для координации действий городских властей с бизнес-сообществом.

Особое внимание, подчеркнул Евгений Шестернин, бердские власти уделяют развитию сферы здравоохранения, ремонту, реконструкции лечебных учреждений. Например, проведен ремонт кровли зданий ЦГБ Бердска, почти пять тысяч квадратных метров, ремонт здания поликлиники на улицы Пушкина.

Также мэр Бердска доложил Губернатору о намерении участвовать в конкурсе на должность главы администрации Бердска, который состоится в ближайшее время – уже 4 декабря начнется приём заявок, а 25 декабря на сессии городского Совета депутатов Бердска станет известно имя руководителя города.

- Я уже не один раз — в том числе и публично — говорил: Шестернин Евгений Анатольевич — один из самых сильных руководителей городских округов, сильный мэр Бердска. Я хотел бы, чтобы вы продолжили свою работу в Бердске и готов поддержать вашу кандидатуру в конкурсе, — отметил Андрей Травников.

- Принял решение на участие в конкурсе на главу города, - сообщил в личной беседе с "курьер. Среда. Бердск" сегодня, 2 декабря мэр Бердска Евгений Шестернин.

Пока что Евгений Анатольевич не может сказать, как оценивает шансы на победы - имена конкурентов неизвестны. Также известно, что принятое решение согласовано с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Сегодня, 2 декабря, между губернатором региона и действующим главой Бердска состоялась встреча.

По словам Евгения Анатольевича, главное для города - это обеспечение его безопасности. Под этим словом он подразумевает обеспечение населения водой, теплом и электроэнергией. Задачей №1 он называет завершение строительства водозабора.

- Без воды мы никуда, - сказал Евгений Шестернин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 4 декабря начнется прием документов от претендентов на высший муниципальный пост. А сам конкурс в виде теста из 30 вопросов и голосование на сессии за победителя конкурсного отбора намечены на 25 декабря 2020 года. Впрочем, дату Х могут перенести, если окажется большое количество претендентов на кресло мэра Бердска. Напомним, в 2015 году, когда назначение главы города впервые прошло через конкурсный отбор, в выборах участвовало 14 кандидатов.

Но уже 30 ноября "Курьер. Среда. Бердск" стало известно, кто будет отбирать кандидатов на должность главы Бердска от лица главы региона. Это министр региональной политики (зампред правительства Новосибирской области) Игорь Яковлев, его заместитель Светлана Шибаева, а также депутаты заксобрания от Бердска — Ирина Диденко и Зоя Родина.

выборы мэра 2020 губернатор конкурс поддержка Евгений Шестернин Андрей Травников
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Евгений Шестернин - следующий мэр Бердска?

Аноним, 02 декабря 2020 14:11
Если такой сильный,то что же не забрали его в область?Он ведь так хотел.Ни Новосибирску оказался не нужен,ни областной администрации,а Бердску и такой сойдёт.Никогда ни один варяг не будет стараться работать на благо того места,где он временщик.Жаль,была надежда,что он уйдёт!Город при нём всё больше будет погружаться в запустение.
Аноним, 02 декабря 2020 14:35
Однозначно
Светлана, 02 декабря 2020 14:57
Да,да,безопасность населения!Машины угоняют,сумки средь бела дня вырывают из рук.К врачам на прием не попасть,все обследования платные,останоки транспорта - без слез не взглянешь.Долго перечислять можно!Даже под носом Администрации бардак на площади.Народ ёлку просит в центр - а шиш всем вам!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПутинские выплаты в декабре: Какие пособия получат семьи с детьми в 2020 году
15:20 02-12-2020
Путинские выплаты в декабре: Какие пособия получат семьи с детьми в 2020 году
Праздник не приходит: бизнес предупредил о дефиците игрушек к Новому году
15:16 02-12-2020
Праздник не приходит: бизнес предупредил о дефиците игрушек к Новому году
Палата невозврата: почему за месяц покончили с собой пять пациентов в больницах Новосибирска и причем тут ковид-галлюцинации
15:08 02-12-2020
Палата невозврата: почему за месяц покончили с собой пять пациентов в больницах Новосибирска и причем тут ковид-галлюцинации
«Все машины ехали мимо»: спас замерзающего водителя "девятки" полицейский на трассе Новосибирска
15:03 02-12-2020
«Все машины ехали мимо»: спас замерзающего водителя
БердскСколько упаковок бесплатных лекарств от COVID-19 для лечения на дому выдали ЦГБ Бердска? Стала известная цифра и точная схема получения
15:03 02-12-2020
Сколько упаковок бесплатных лекарств от COVID-19 для лечения на дому выдали ЦГБ Бердска? Стала известная цифра и точная схема получения
Рубль обвалится к Новому году? Финаналитики дали неутешительный прогноз
15:00 02-12-2020
Рубль обвалится к Новому году? Финаналитики дали неутешительный прогноз
БердскПрофукает бесплатную газификацию частных домов и дач Бердск? Депутат Сычев спросил мэра
14:57 02-12-2020
Профукает бесплатную газификацию частных домов и дач Бердск? Депутат Сычев спросил мэра
Бизнесмены подсчитали ущерб от пьяной езды Ефремова 
14:45 02-12-2020
Бизнесмены подсчитали ущерб от пьяной езды Ефремова 
Все изменения для водителей с 1 декабря 2020 года
14:40 02-12-2020
Все изменения для водителей с 1 декабря 2020 года
Почему решила отказаться от празднования Рождества Елизавета II
14:30 02-12-2020
Почему решила отказаться от празднования Рождества Елизавета II