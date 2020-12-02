Фото: Что за птицы?

Необычный окрас пернатого ввел в ступор жителя Бердска.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Валерий: Что за птицы?

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