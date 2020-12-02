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Фото: Что за птицы?

14:00 02.12.2020
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Необычный окрас пернатого ввел в ступор жителя Бердска.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Валерий:

Что за птицы?

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От редакции

Что за птица?

Габриель, 02 декабря 2020 14:26
На дубоноса похоже. Плохо видно.

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