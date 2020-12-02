Заболел коронавирусом глава Счетной палаты Алексей Кудрин

По его словам, болезнь пока проходит сносно, он самоизолировался и лечится.

Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел COVID-19.

"Зацепило и меня: положительный тест", — написал он на своей странице в Twitter.

Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя! — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) December 2, 2020

По его словам, болезнь пока проходит сносно, он самоизолировался и лечится. "Берегите себя", - добавил Кудрин.

С марта в России выявили более 2,3 миллиона случаев COVID-19, умерли свыше 40 тысяч человек, 1,8 миллиона поправились.