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Заболел коронавирусом глава Счетной палаты Алексей Кудрин

14:25 02.12.2020 Фото: кремлин.ру
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По его словам, болезнь пока проходит сносно, он самоизолировался и лечится.

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Алексей Кудрин заразился коронавирусом
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что заболел COVID-19.
"Зацепило и меня: положительный тест", — написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, болезнь пока проходит сносно, он самоизолировался и лечится. "Берегите себя", - добавил Кудрин.
С марта в России выявили более 2,3 миллиона случаев COVID-19, умерли свыше 40 тысяч человек, 1,8 миллиона поправились.

заразился коронавирус чиновник Алексей Кудрин
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