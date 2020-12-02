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Пир во время чумы: Запретившего однополые браки депутата задержали на секс-вечеринке для геев. Уйдет ли он в отставку?

15:45 02.12.2020 Фото: ©Dirk Waem/Globallookpress
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Он пытался сбежать, но был схвачен и допрошен правоохранителями.

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Депутат ЕП и дипломаты наплевали на карантин ради секс-вечеринки

На секс-вечеринке в Брюсселе задержали депутата ЕП и несколько дипломатов. Европарламентарий пытался сбежать, но был схвачен и допрошен правоохранителями.

В Брюсселе полиция накрыла нелегальную секс-вечеринку, на которой были задержаны депутат Европейского парламента и несколько дипломатов. Подробности скандальной истории сообщает газета The Brussels Times.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Брюсселе действуют строжайшие карантинные ограничения. Однако депутат Европарламента и несколько дипломатов решили, что являются исключением из правил.

Их поймали прямо на вечеринке, организованной в подвале одного из баров. Всего на мероприятии присутствовало 25 человек. Никаких средств защиты от коронавируса, не говоря уже про социальную дистанцию, даже близко не было.

Отойдя от веселья сделал заявление: «Я приношу извинения за то, что не следовал правилам, это был мой безответственный поступок. Я готов понести наказание за это», — говорится в заявлении 59-летнего евродепутата.

При появлении правоохранителей депутат Европарламента, чьё имя не называется, попытался сбежать, но был пойман и допрошен. Ему и нескольким дипломатам, пойманным на нелегальной вечеринке, выписали штраф за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. Никакой другой ответственности, по всей видимости, европарламентарий и дипломаты не понесли.

карантин пандемия секс-вечеринка
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