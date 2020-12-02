"Подоночная музыка": резко раскритиковал клип Little Big Милонов

Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии.

Депутат Милонов решил стать ещё и экспертом-музыковедом

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской группы Little Big на песню "SMD2020" и предложил запретить коллективу представлять Россию за рубежом.

В начале ноября артисты выпустили работу в новогодней стилистике, которая выражает их отношение к уходящему году.

"Мало того, нравиться такой клип может только людям, ну, полным уродам. < …> Никто группу Little Big не пытается призвать к тому, чтобы они следовали каким-то четким моральным принципам", — заявил Милонов Пятому каналу.

Парламентарий считает, что клип не имеет никакого отношения к искусству и иронии. Также Милонов порекомендовал Little Big "играть в общественных туалетах Ленинградского вокзала".

"Это не порнография, а хулиганство. Естественно, Little Big с этой песней не должен появляться ни на одном канале, нигде публично они не имеют права их транслировать, потому что, конечно, это абсолютно подоночная музыка для извращенцев", — утверждает он.

Little Big — русская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В этом году они должны были представлять Россию на Евровидении, однако конкурс отменили из-за пандемии.