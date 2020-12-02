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Вперёд в будущее: вернулся на экраны любимец женщин Жорж Милославский

16:15 02.12.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел в 1973 году. Картина была лидером советского кинопроката, а теперь является одним из главных новогодних фильмов России.

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Сбер вернул на экраны Жоржа Милославского с помощью искусственного интеллекта

Сбер представил предновогоднюю рекламу, героем которой стал Жорж Милославский, которого в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» играл Леонид Куравлев. Героя советской картины переместили в современные реалии с помощью технологий искусственного интеллекта, сообщается на сайте Сбера.

По сюжету, Милославский оказывается в 2020 году и узнает, что теперь Сбер — не просто банк, а технологический гигант. Он познакомился с различными продуктами компании и побывал на концерте NILETTO.

Лицом новогодней рекламной кампании Сбера стал именно Милославский, поскольку, как объясняют в компании, он был первым бренд-амбассадором банка. Милославскому в исполнении Куравлева принадлежала фраза «Храните деньги в сберегательной кассе».

Внешность киногероя воссоздали с помощью искусственного интеллекта, а специалисты Группы ЦРТ синтезировали его голос. По словам специалистов, они столкнулись с нестандартной задачей. Обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) нужно не менее 20 часов речи диктора, записанной в студии по определенному текстовому шаблону.

«Во-первых, нужен был именно тот голос, которым актер говорил 47 лет назад, а с годами его речь изменилась. Во-вторых, даже с учетом того, что актер на протяжении 70-х годов много снимался в кино, записи его голоса не всегда подходили для работы. В разных кинокартинах, в зависимости от роли, актер менял манеру речи и подачу, на его монологи накладывалась фоновая музыка и шумы, плюс старые записи, даже оцифрованные, содержат дефекты», — объясняют в Сбере.

В итоге в распоряжении ЦРТ оказалось около четырех минут разнообразной речи актера из фильмов «Глубокие родственники», «Суета сует», «Не может быть» и «Иван Васильевич меняет профессию». С их помощью и удалось воссоздать манеру киногероя.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел в 1973 году. Картина была лидером советского кинопроката, а теперь является одним из главных новогодних фильмов России. Его сюжет строится вокруг того, что вор-рецидивист Милославский вместе с управдомом Иваном Буншей попадают во времена Ивана Грозного, а царь, наоборот, проникает в современный мир.

актер искусственный интеллект реклама Жорж Милославский Леонид Куравлев Сбер
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От редакции

Как настоящий?

Аноним, 02 декабря 2020 16:36
вор и мошенник стал лицом Сбербанка? символично, да.. ))

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