Сколько упаковок бесплатных лекарств от COVID-19 для лечения на дому выдали ЦГБ Бердска? Стала известная цифра и точная схема получения

Также стало известно, кому не выдадут бесплатные лекарства, кому они не положены. Куда обращаться, сколько ждать, и кто привезет - эту информацию также озвучили врачи и сам министр здравоохранения Хальзов.

В Новосибирскую область началась поставка препаратов для лечения коронавируса

Как бердчане могу получить бесплатные лекарства для лечения дому от коронавируса? Кто не получит препараты? На эти вопросы ответил "Курьер. Среда. Бердск" минздрав и медики. Решение о назначении препаратов всегда принимает лечащий врач или фельдшер, выехавший к пациенту. Когда к больному на дом выезжает врач, он проводит обследование, выявляет признаки болезни - замеряет температуру, сатурацию.

Кто и как получит лекарства?

- Организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента врач, - уточнил министр здравоохранения Хальзов.

Лекарственные препараты для лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» в амбулаторных условиях поступают в Новосибирскую область партиями, уточнил министр. Распределение препаратов по медицинским организациям проводится незамедлительно по мере их поступления, с учетом прикрепленного населения и потребностью медицинской организации на 1 месяц.

- В Бердскую центральную городскую больницу к настоящему моменту поступило в общей сложности 400 упаковок лекарственных препаратов, - сообщил министр.

Схему лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» назначает лечащий врач индивидуально, с учетом тяжести состояния, сопутствующих заболеваний и имеющихся противопоказаний в соответствии с временными методическими рекомендациями, также подчеркнули в Минздраве.

- Выдают препараты пациентам по месту их нахождения на изоляции (на дому) по назначению лежащего врача сотрудники медицинских организаций, - уточнил Хальзов.

Кому не положены бесплатные лекарства?

Схему получения лекарств "Курьер. Среда. Бердск" также разъяснила заместитель главного врача ИЦГБ по внебольничной помощи Юлия Гетте.

- Во-первых важно отметить, что лекарства назначаются не абсолютно всем, а только тем, у кого на это есть показания и нет противопоказаний. К пациенту выезжать врач или фельдшер, осматривает его, изучает клинические признаки - замеряет температуру, сатурацию и принимает решение - есть показания к назначению препараты или нет. Так как они имеют побочные эффекты, - подчеркнула Юлия Сергеевна.

Если врач назначает препараты от COVID-19, то пациент оформляет согласие на лечение и расписывается в получении лекарств при их получении. После визита врача лекарства пациенты получают в течение суток, также рассказала Гетте.

Кроме того напомним, лекарственные препараты предназначены не только для лечения пациентов с COVID-19 с лабораторно подтвержденным коронавирусом, поясняла заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова:

- У врача есть право поставить диагноз COVID-19 на основании клинической картины с характерными симптомами, рентгенографической картины и имеющегося в анамнезе подтвержденного контакта с больным коронавирусом. То есть, должны присутствовать все три этих фактора, - отметила Аксенова, сообщал минздрав.

Для справки

Минздрав региона сообщил, что препараты для лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», в том числе в амбулаторных условиях, а также рекомендации по их применению, в зависимости от тяжести состояния и сопутствующих заболеваний, определены временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 9 от 26 октября 2020 года, которые опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в свободном доступе. Закупки лекарственных препаратов для лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» в амбулаторных условиях осуществляются Министерством здравоохранения Новосибирской области в соответствии с вышеупомянутыми временными методическими рекомендациями.

Временный порядок обеспечения жителей Новосибирской области лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях утвержден приказом министерства здравоохранения Новосибирской области № 2914 от 19.11.2020 «Об утверждении временного порядка обеспечения граждан, проживающих на территории Новосибирской области, лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях в соответствии с Временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Информация, разъясняющая порядок обеспечения жителей Новосибирской области лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях опубликована на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области 20.11.2020 и 23.11.2020, сообщил Хальзов.

_____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.