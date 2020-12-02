Сколько упаковок бесплатных лекарств от COVID-19 для лечения на дому выдали ЦГБ Бердска? Стала известная цифра и точная схема получения

Как бердчане могу получить бесплатные лекарства для лечения дому от коронавируса? Кто не получит препараты? На эти вопросы ответил "Курьер. Среда. Бердск" минздрав и медики. Решение о назначении препаратов всегда принимает лечащий врач или фельдшер, выехавший к пациенту. Когда к больному на дом выезжает врач, он проводит обследование, выявляет признаки болезни - замеряет температуру, сатурацию.
Кто и как получит лекарства?
- Организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента врач, - уточнил министр здравоохранения Хальзов.
Лекарственные препараты для лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» в амбулаторных условиях поступают в Новосибирскую область партиями, уточнил министр. Распределение препаратов по медицинским организациям проводится незамедлительно по мере их поступления, с учетом прикрепленного населения и потребностью медицинской организации на 1 месяц.
- В Бердскую центральную городскую больницу к настоящему моменту поступило в общей сложности 400 упаковок лекарственных препаратов, - сообщил министр.
Схему лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» назначает лечащий врач индивидуально, с учетом тяжести состояния, сопутствующих заболеваний и имеющихся противопоказаний в соответствии с временными методическими рекомендациями, также подчеркнули в Минздраве.
- Выдают препараты пациентам по месту их нахождения на изоляции (на дому) по назначению лежащего врача сотрудники медицинских организаций, - уточнил Хальзов.
Кому не положены бесплатные лекарства?
Схему получения лекарств "Курьер. Среда. Бердск" также разъяснила заместитель главного врача ИЦГБ по внебольничной помощи Юлия Гетте.
- Во-первых важно отметить, что лекарства назначаются не абсолютно всем, а только тем, у кого на это есть показания и нет противопоказаний. К пациенту выезжать врач или фельдшер, осматривает его, изучает клинические признаки - замеряет температуру, сатурацию и принимает решение - есть показания к назначению препараты или нет. Так как они имеют побочные эффекты, - подчеркнула Юлия Сергеевна.
Если врач назначает препараты от COVID-19, то пациент оформляет согласие на лечение и расписывается в получении лекарств при их получении. После визита врача лекарства пациенты получают в течение суток, также рассказала Гетте.
Кроме того напомним, лекарственные препараты предназначены не только для лечения пациентов с COVID-19 с лабораторно подтвержденным коронавирусом, поясняла заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова:
- У врача есть право поставить диагноз COVID-19 на основании клинической картины с характерными симптомами, рентгенографической картины и имеющегося в анамнезе подтвержденного контакта с больным коронавирусом. То есть, должны присутствовать все три этих фактора, - отметила Аксенова, сообщал минздрав.
Для справки
Минздрав региона сообщил, что препараты для лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция», в том числе в амбулаторных условиях, а также рекомендации по их применению, в зависимости от тяжести состояния и сопутствующих заболеваний, определены временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 9 от 26 октября 2020 года, которые опубликованы на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации в свободном доступе. Закупки лекарственных препаратов для лечения пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» в амбулаторных условиях осуществляются Министерством здравоохранения Новосибирской области в соответствии с вышеупомянутыми временными методическими рекомендациями.
Временный порядок обеспечения жителей Новосибирской области лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях утвержден приказом министерства здравоохранения Новосибирской области № 2914 от 19.11.2020 «Об утверждении временного порядка обеспечения граждан, проживающих на территории Новосибирской области, лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях в соответствии с Временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Информация, разъясняющая порядок обеспечения жителей Новосибирской области лекарственными препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в амбулаторных условиях опубликована на официальном сайте министерства здравоохранения Новосибирской области 20.11.2020 и 23.11.2020, сообщил Хальзов.
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