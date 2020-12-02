«Все машины ехали мимо»: спас замерзающего водителя "девятки" полицейский на трассе Новосибирска

Полицейский спас замерзающего на трассе новосибирца

Сотрудник ДПС остановил автомобиль и попросил отбуксировать сломавшуюся машину мужчины до СТО.

Под Новосибирском едва не случилась трагедия. На Северном обходе у новосибирца сломалась «девятка». Он пытался ее завести, но ничего не получалось. Все машины ехали мимо, никто из автомобилистов не поинтересовался, нужна ли водителю помощь. Тем временем мужчина начал замерзать. Мимо ехал экипаж ДПС. Полицейский Иван Желобаев обратили внимание на автомобиль с открытым капотом.

— Он остановил автомобиль и попросил водителя отбуксировать сломавшуюся «девятку» до ближайшей станции техобслуживания, а сам, включив проблесковые маячки на служебном автомобиле, сопроводил буксировщика с «девяткой» до места ремонта, — рассказали в ГИББ по области.

Новосибирец поблагодарил полицейского за помощь.