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«Могла разорвать артерию»: игла, забытая швеями в пуховике, повредила руку жителю Новосибирска

16:30 02.12.2020 Фото: «ЧС54 | Новосибирск»
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Новосибирцу посоветовали отнести куртку в магазин и объяснить ситуацию.

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Новосибирцу повредила руку игла, которую швеи забыли в пуховике

Мужчина обнаружил ее случайно, когда снимал куртку.
Новосибирцу повредила руку большая игла, оставленная швеями в пуховике. Куртку он относил несколько дней после покупки и никак не мог понять, что такое твердое доставляет дискомфорт.

-Обнаружил я её случайно, когда снимал куртку. Где-то в верхней части рукава что-то поцарапало мне руку до крови. Сначала подумал, что синтетические нити твёрдые или пластиковая нить от бирки. Но нет, проковырявшись, я нашёл кусок швейной иглы. Мощный такой, не маленькая иголочка, которой вышивают на платочках, а матёрая игла, которая могла запросто разорвать подключичную артерию или воткнуться в руку. Мне повезло, отделался царапиной,- рассказал мужчина в группе «ЧС54  Новосибирск.

Подписчики паблика признались, что от увиденного стало не по себе. Нашлись те, кто уже сталкивался с подобной ситуацией.

Новосибирцу посоветовали отнести куртку в магазин и объяснить ситуацию.

игла пуховик рана
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