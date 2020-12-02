«Могла разорвать артерию»: игла, забытая швеями в пуховике, повредила руку жителю Новосибирска

Новосибирцу повредила руку игла, которую швеи забыли в пуховике

Мужчина обнаружил ее случайно, когда снимал куртку.

Новосибирцу повредила руку большая игла, оставленная швеями в пуховике. Куртку он относил несколько дней после покупки и никак не мог понять, что такое твердое доставляет дискомфорт.

-Обнаружил я её случайно, когда снимал куртку. Где-то в верхней части рукава что-то поцарапало мне руку до крови. Сначала подумал, что синтетические нити твёрдые или пластиковая нить от бирки. Но нет, проковырявшись, я нашёл кусок швейной иглы. Мощный такой, не маленькая иголочка, которой вышивают на платочках, а матёрая игла, которая могла запросто разорвать подключичную артерию или воткнуться в руку. Мне повезло, отделался царапиной,- рассказал мужчина в группе «ЧС54 Новосибирск.

Подписчики паблика признались, что от увиденного стало не по себе. Нашлись те, кто уже сталкивался с подобной ситуацией.

Новосибирцу посоветовали отнести куртку в магазин и объяснить ситуацию.