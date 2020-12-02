Поспорил о зарплатах жителей России Путин. Президента убеждали, что они растут

Путин не согласился со словами тюменского губернатора о доходах жителей

Владимир Путин на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором уточнил его утверждение, что доходы населения региона выросли.

"Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам девяти месяцев — пусть небольшой, но плюс: 101 процент к аналогичному периоду прошлого года", — доложил глава области.

Путин с ним не согласился. Он отметил, тут речь идет о номинальной начисленной заработной плате, в то время как реальные располагаемые доходы населения резко сократились.

Губернатор поправился. Он уточнил, что говорил о зарплате, а "реально располагаемые чуть ниже 100 процентов, это совершенно точно".

Вместе с тем президент отметил, что в регионе растет розничная торговля и ситуация с занятостью "в целом на хорошем уровне".

Он подчеркнул, что его особенно порадовал один показатель — рост постоянного населения. По словам главы государства, в целом по стране наблюдается спад, а в Тюменской области за предыдущие два года рост составил 2,6 процента. Путин добавил, что в первом полугодии 2020 года рост продолжился.

На встрече президент указал и на "вопросы проблемного характера".

"Это аварийное жилье, здесь еще очень много нужно сделать. Это и, как я сказал на нашем совещании, загрязненность водных объектов, и инфекционные заболевания", — пояснил Путин.

Губернатор, в свою очередь, доложил президенту, как в регионе справляются с коронавирусом. По его словам, за последние две недели рост заболевших COVID-19 стабилизировался.

"С начала сентября мы получали рост ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальный рост для Тюменской области — это 173 человека в день. В последние две недели, я говорю это с некоторой осторожностью, мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится", — сказал глава региона.

Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мер, в частности ограничениям.

Источник: РИА Новости