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Выплата 15 000 рублей: выплатят ли новое пособие семьям с детьми в 2021 году, ответили в ПФР

16:10 02.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Руководитель отделения пенсионного фонда в Бердске уверена, что эти деньги будут не лишним: "15 000 рублей — это определенный вклад, который позволит выживать. Те же штанишки, ботинки купить ребятишкам".

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Семья с детьми в России рассчитывают на поддержку от государства
Сюжет: Все пособия Путина
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Выплата 15 000 рублей: выплатят ли новое пособие семьям с детьми в 2021 году, ответили в ПФРОбо всех положенных детских выплатах и льготах с 1 декабря 2020 вам придет сообщение в ГосуслугиЕщё 364 новостей

Верят, надеются и ждут поддержку от государства семьи с детьми в декабре 2020. Не умолкают разговоры о повторной выплате 10 000 рублей семьям с детьми перед Новым годом. Об этом заявляли сразу два депутата Госдумы от партии «Единая Россия» - Сергей Миронов и Олег Шеин.

Однако появилась информация о новой выплате — 15 000 рублей. Первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике, экс-министр труда - Сергей Калашников выступил с инициативой о новой поддержке семей с детьми. Но на новую выплату, по его мнению, могут рассчитывать только матери, родившие 3-го ребенка.

- Пособие должно быть ежемесячным, - сказал Калашников.

По его мнению, такая инициатива принесет больше пользы, чем предложение Сергея Чеснокова о досрочной пенсии многодетным мамам. Но новую выплату получат не все мамы, а лишь те, которые продолжат работать. По мнению Калашникова, это позволит мамам перейти на более простую работу, но при этом наработать трудовой стаж для достойной пенсии в старости.

А что думает об этом руководитель отделения ПФР Бердска Елена Чуль? В личной беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 декабря, Елена Николаевна выразила свое мнение не только как руководитель, но и как мама, бабушка.

- Из федерального бюджета многодетные мамочки, как правило, ничего не получают. Пособия им платят только по линии регионального бюджета. Но и здесь главный критерий — доходы. Думаю, не все нуждающиеся в финансовой поддержке, получают ее. Думаю, что у многодетных семей нет большого дохода. Для таких семей 15 000 рублей — это определенный вклад, который позволит выживать. Те же штанишки, ботинки купить ребятишкам. Если смотреть на сумму — 15 000 рублей — это много. А если для семьи и в месяц где пятеро ребятишек... Эта сумма значительно бы помогла семьям. Говорят, не надо рожать. Нельзя так говорить. Рожать надо, и помогать семьям с детьми тоже нужно, - уверена Елена Чуль.

На сегодняшний день Елена Николаевна не обладает информацией, будут ли все-таки многодетные мамы получать выплату в 15 000 рублей в 2021 году.


Мнения людей

- У меня детей 6, очень бы помогла такая помощь. Ждем и надеемся!

- Да, я многодетная мать, нам очень нужна поддержка, с кредитки снимаем на продукты, квартплата подорожала очень!!!!!

- Конечно, ждём. Говорят о многодетных в 15 тыс. рублей, а про остальных забыли? Есть дети не из многодетных, но они то же ведь дети. Надежда умирает последней, все мы чего то ждем.

- Ну как сказать, мы данную помощь с августа ждём. Но к большому сожалению пока ничего. Пандемия свирепствует, цены на все растут. А ситуация не меняется. У нас лучше другим странам помощь окажут, видимо. Мы вот, например, семья из четырех человек. Трое детей в возрасте от шести до двенадцати лет и я. Живём на доход в сумме 10 000 рублей в месяц.

"Бердская красавица-2018" выплата 15 000 рублей многодетные семьи пособие
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