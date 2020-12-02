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Почему закроют метро на левом берегу в Новосибирске, стало известно

17:15 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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В работе станций Дзержинской линии изменений не будет.

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Метро на левом берегу в Новосибирске закроют в выходные

В предстоящие выходные 5 и 6 декабря Новосибирский метрополитен после 22:00 будет работать по скорректированному графику. В это время нельзя будет добраться подземным транспортом на левый берег.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров метрополитена движение электропоездов и перевозка пассажиров на участке от станции «Площадь Маркса» до станции «Речной вокзал» в связи со строительными работами на станции «Спортивная» будет прекращено с 22:00 до 00:00", - говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

Станции метро правобережной часть Новосибирска будут работать и обслуживаться двумя составами по двум путям. Интервал в движении поездов не превысит 12,5 минут, уточняют в метрополитене. В работе станций Дзержинской линии изменений не будет.

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