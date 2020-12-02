Оперативный штаб: скончались 589 пациентов за сутки на 2 декабря в России

За весь период от коронавируса умерло 41 053 человека.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 26 882 человека

За последние сутки в России выявлено 25345 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе выявлено активно как контактные без клинических проявлений - 5108 (20,2%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0.2%

2. Республика Алтай 0,5%

3. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%

Нарастающим итогом выявлено 2 347401 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 26 882 человека:

Москва 6575

Санкт-Петербург 1873

Омская область 928

Республика Саха (Якутия) 498

Нижегородская область 490

Архангельская область 441

Хабаровский край 437

Республика Карелия 424

Ульяновская область 407

Алтайский край 401

Тюменская область 397

Республика Коми 385

Забайкальский край 384

Республика Алтай 382

Свердловская область 374

Мурманская область 371

Ленинградская область 358

Республика Хакасия 349

Красноярский край 334

Воронежская область 318

Курская область 311

Пермский край 309

Республика Крым 298

Саратовская область 289

Республика Бурятия 282

Владимирская область 281

Калининградская область 281

Белгородская область 273

Ростовская область 268

Кировская область 263

Карачаево-Черкесская Республика 257

Самарская область 255

Волгоградская область 251

Амурская область 248

Ямало-Ненецкий автономный округ 247

Томская область 247

Иркутская область 245

Республика Северная Осетия - Алания 239

Орловская область 238

Рязанская область 231

Тверская область 226

Республика Чувашия 226

Калужская область 225

Ханты-Мансийский автономный округ 218

Ярославская область 199

Новгородская область 197

Кемеровская область 196

Ивановская область 190

Тульская область 185

Новосибирская область 179

Смоленская область 173

Приморский край 157

Брянская область 152

Оренбургская область 147

Камчатский край 146

Вологодская область 145

Ставропольский край 145

Липецкая область 140

Тамбовская область 139

Республика Башкортостан 131

Костромская область 125

Астраханская область 124

Кабардино-Балкарская Республика 123

Краснодарский край 111

Республика Ингушетия 111

Сахалинская область 111

Республика Марий Эл 108

Севастополь 104

Удмуртская Республика 99

Республика Дагестан 98

Пензенская область 92

Республика Калмыкия 84

Московская область 76

Республика Мордовия 76

Республика Татарстан 76

Псковская область 63

Курганская область 61

Республика Тыва 58

Республика Адыгея 57

Магаданская область 54

Еврейская автономная область 44

Челябинская область 38

Чеченская Республика 30

Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано в связи с выздоровлением – 1 830 349 человек.

За сутки подтверждено 589 летальных случаев с коронавирусом:

Пензенская область 92

Республика Калмыкия 84

Санкт-Петербург 82

Московская область 76

Республика Мордовия 76

Республика Татарстан 76

Москва 75

Псковская область 63

Курганская область 61

Республика Тыва 58

Республика Адыгея 57

Магаданская область 54

Еврейская автономная область 44

Челябинская область 38

Московская область 32

Чеченская Республика 30

Ростовская область 26

Красноярский край 20

Иркутская область 17

Пермский край 15

Воронежская область 14

Тамбовская область 14

Вологодская область 14

Нижегородская область 14

Омская область 13

Алтайский край 11

Республика Саха (Якутия) 11

Ивановская область 10

Республика Дагестан 10

Свердловская область 10

Владимирская область 9

Ульяновская область 9

Брянская область 8

Краснодарский край 8

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Республика Крым 6

Ставропольский край 6

Республика Чувашия 6

Саратовская область 6

Республика Алтай 6

Новосибирская область 6

Республика Бурятия 6

Забайкальский край 6

Тверская область 5

Челябинская область 5

Калужская область 4

Курская область 4

Тульская область 4

Республика Коми 4

Ленинградская область 4

Республика Калмыкия 4

Волгоградская область 4

Самарская область 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Приморский край 4

Чукотский автономный округ 4

Липецкая область 3

Орловская область 3

Ярославская область 3

Калининградская область 3

Мурманская область 3

Астраханская область 3

Севастополь 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Оренбургская область 3

Пензенская область 3

Тюменская область 3

Кемеровская область 3

Рязанская область 2

Республика Карелия 2

Архангельская область 2

Республика Адыгея 2

Чеченская Республика 2

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 2

Кировская область 2

Магаданская область 2

Хабаровский край 2

Белгородская область 1

Костромская область 1

Псковская область 1

Республика Ингушетия 1

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 1

За весь период от коронавируса умерло 41 053 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 77,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 444 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 515 тыс. 080 человек

Источник: стопкоронавирус.рф