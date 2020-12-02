Оперативный штаб: скончались 589 пациентов за сутки на 2 декабря в России

За последние сутки в России выявлено 25345 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе выявлено активно как контактные без клинических проявлений - 5108 (20,2%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Ненецкий автономный округ 0.2%
2. Республика Алтай 0,5%
3. Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
Нарастающим итогом выявлено 2 347401 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 26 882 человека:
Москва 6575
Санкт-Петербург 1873
Омская область 928
Республика Саха (Якутия) 498
Нижегородская область 490
Архангельская область 441
Хабаровский край 437
Республика Карелия 424
Ульяновская область 407
Алтайский край 401
Тюменская область 397
Республика Коми 385
Забайкальский край 384
Республика Алтай 382
Свердловская область 374
Мурманская область 371
Ленинградская область 358
Республика Хакасия 349
Красноярский край 334
Воронежская область 318
Курская область 311
Пермский край 309
Республика Крым 298
Саратовская область 289
Республика Бурятия 282
Владимирская область 281
Калининградская область 281
Белгородская область 273
Ростовская область 268
Кировская область 263
Карачаево-Черкесская Республика 257
Самарская область 255
Волгоградская область 251
Амурская область 248
Ямало-Ненецкий автономный округ 247
Томская область 247
Иркутская область 245
Республика Северная Осетия - Алания 239
Орловская область 238
Рязанская область 231
Тверская область 226
Республика Чувашия 226
Калужская область 225
Ханты-Мансийский автономный округ 218
Ярославская область 199
Новгородская область 197
Кемеровская область 196
Ивановская область 190
Тульская область 185
Новосибирская область 179
Смоленская область 173
Приморский край 157
Брянская область 152
Оренбургская область 147
Камчатский край 146
Вологодская область 145
Ставропольский край 145
Липецкая область 140
Тамбовская область 139
Республика Башкортостан 131
Костромская область 125
Астраханская область 124
Кабардино-Балкарская Республика 123
Краснодарский край 111
Республика Ингушетия 111
Сахалинская область 111
Республика Марий Эл 108
Севастополь 104
Удмуртская Республика 99
Республика Дагестан 98
Пензенская область 92
Республика Калмыкия 84
Московская область 76
Республика Мордовия 76
Республика Татарстан 76
Псковская область 63
Курганская область 61
Республика Тыва 58
Республика Адыгея 57
Магаданская область 54
Еврейская автономная область 44
Челябинская область 38
Чеченская Республика 30
Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано в связи с выздоровлением – 1 830 349 человек.
За сутки подтверждено 589 летальных случаев с коронавирусом:
Пензенская область 92
Республика Калмыкия 84
Санкт-Петербург 82
Московская область 76
Республика Мордовия 76
Республика Татарстан 76
Москва 75
Псковская область 63
Курганская область 61
Республика Тыва 58
Республика Адыгея 57
Магаданская область 54
Еврейская автономная область 44
Челябинская область 38
Московская область 32
Чеченская Республика 30
Ростовская область 26
Красноярский край 20
Иркутская область 17
Пермский край 15
Воронежская область 14
Тамбовская область 14
Вологодская область 14
Нижегородская область 14
Омская область 13
Алтайский край 11
Республика Саха (Якутия) 11
Ивановская область 10
Республика Дагестан 10
Свердловская область 10
Владимирская область 9
Ульяновская область 9
Брянская область 8
Краснодарский край 8
Ханты-Мансийский автономный округ 7
Республика Крым 6
Ставропольский край 6
Республика Чувашия 6
Саратовская область 6
Республика Алтай 6
Новосибирская область 6
Республика Бурятия 6
Забайкальский край 6
Тверская область 5
Челябинская область 5
Калужская область 4
Курская область 4
Тульская область 4
Республика Коми 4
Ленинградская область 4
Республика Калмыкия 4
Волгоградская область 4
Самарская область 4
Ямало-Ненецкий автономный округ 4
Приморский край 4
Чукотский автономный округ 4
Липецкая область 3
Орловская область 3
Ярославская область 3
Калининградская область 3
Мурманская область 3
Астраханская область 3
Севастополь 3
Кабардино-Балкарская Республика 3
Оренбургская область 3
Пензенская область 3
Тюменская область 3
Кемеровская область 3
Рязанская область 2
Республика Карелия 2
Архангельская область 2
Республика Адыгея 2
Чеченская Республика 2
Республика Татарстан 2
Удмуртская Республика 2
Кировская область 2
Магаданская область 2
Хабаровский край 2
Белгородская область 1
Костромская область 1
Псковская область 1
Республика Ингушетия 1
Республика Башкортостан 1
Республика Марий Эл 1
За весь период от коронавируса умерло 41 053 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 77,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 444 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 515 тыс. 080 человек
Источник: стопкоронавирус.рф