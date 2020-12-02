Вера Брежнева открыто заговорила о ВИЧ-инфекции

"1 декабря для меня уже 6 лет не просто первый день зимы."-написала Вера.

Вера Брежнева рассказала поклонникам о том, как важно своевременно проходить тест на ВИЧ и что делать в случае его обнаружения

Певица Вера Брежнева открыто заговорила с поклонниками о ВИЧ-инфекции. Подробнее читай в материале.

Во вторник, 1 декабря, в мире отмечался День борьбы со СПИДом. В рамках этого события певица Вера Брежнева рассказала поклонникам о том, как важно своевременно проходить тест на ВИЧ и что делать в случае его обнаружения.

"1 декабря для меня уже 6 лет не просто первый день зимы. Это день солидарности с теми, кого затронула эпидемия ВИЧ/ СПИДа и день, когда хочется еще раз очень сказать всем: в наших силах сделать так, чтобы эта эпидемия остановилась. Вирус ВИЧ уже изучен, мы знаем, как он передается и не передается. Знаем, что это хроническое заболевание, которое поддается контролю. Это ежедневная терапия и она реально работает! Она позволяет людям становится счастливыми родителями, жить столько же, сколько и люди без ВИЧ. А я еще раз напомню правило, которое мы из года в год повторяем с @saldanhavp: Если ты не знаешь свой статус – пройди тест на ВИЧ. Если у тебя положительный ВИЧ-статус обратись за помощью, начни терапию. Если тест отрицательный – продолжай придерживаться правил безопасности, но знай, что любой из нас подвержен риску и никогда не осуждай людей с ВИЧ, а протяни им руку помощи!", - обратилась к пользователям Брежнева.

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Напомним, ВИЧ-инфекция — это медленно прогрессирующее заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. В процессе своего развития, ВИЧ провоцирует заметное ослабление иммунитета, что приводит к СПИДу — состоянию, когда организм человека не способен нормально справиться даже с малейшими инфекционными заболеваниями.

Источник: clutch.ua