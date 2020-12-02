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Фото: Зачем так нервно тыкать на надпись в регистратуре. Напишите слово "наркология"

15:48 02.12.2020
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Наркология теперь находится на ул. Пушкина, я благополучно добрался туда. Подошел к окну регистратуры, чтоб спросить, где именно находится наркология. Работник регистратуры стала нервно тыкать в объявление или как правильно сказать, не знаю, надпись.

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Михаил Смирнов:

Сегодня мне нужно было в наркологию и я уже благодаря местных СМИ знаю, что наркология теперь находится на Пушкина и благополучно добрался туда. Подошел к окну регистратуры, чтоб спросить, где именно находится наркология. Работник регистратуры стала нервно тыкать в объявление или как правильно сказать не знаю, надпись. Мол, вот, вот, где находится наркология. Я понимаю, что одолели таким вопросом и работники регистратуры придумали такой способ просто показывать пальцем в надпись молча. Но зачем так нервничать? Получается сами себе придумали способ, как можно понервничать, может им нравится так себя вести. Повесьте эти объявления на дверях, на окошке регистратуры и напишите, что именно находится в 2 этажном здании возле остановки, а так, люди будут подходить и спрашивать, а работники регистратуры будет нервничать и тыкать в надпись пальцем, для кого мол написали, не по шарам что ли.

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надпись наркология нервные тыкать
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От редакции

Зачем так нервно тыкать?

Михаил Смирнов, 02 декабря 2020 16:23
Приведу пример с такой ситуацией. Подходит человек к окошку и спрашивает, где находится наркология. На него начинают орать, мол чего тебе не пошарам что ли, на входе, для кого повесили объявление. Человек идет к двери и видит весит объявление и думает, да уж, действительно не по шарам, людей от работы отвлекаю и виновато уходит.
Вот это одна ситуация.
В моем случае. Подхожу к окошку, спрашиваю, мне отвечают так, как будто бы я сам должен был увидеть и догадаться.

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