Фото: Зачем так нервно тыкать на надпись в регистратуре. Напишите слово "наркология"

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Михаил Смирнов:

Сегодня мне нужно было в наркологию и я уже благодаря местных СМИ знаю, что наркология теперь находится на Пушкина и благополучно добрался туда. Подошел к окну регистратуры, чтоб спросить, где именно находится наркология. Работник регистратуры стала нервно тыкать в объявление или как правильно сказать не знаю, надпись. Мол, вот, вот, где находится наркология. Я понимаю, что одолели таким вопросом и работники регистратуры придумали такой способ просто показывать пальцем в надпись молча. Но зачем так нервничать? Получается сами себе придумали способ, как можно понервничать, может им нравится так себя вести. Повесьте эти объявления на дверях, на окошке регистратуры и напишите, что именно находится в 2 этажном здании возле остановки, а так, люди будут подходить и спрашивать, а работники регистратуры будет нервничать и тыкать в надпись пальцем, для кого мол написали, не по шарам что ли.