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Одноэтажные дома из СИП панелей

15:51 02.12.2020
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Дома из СИП панелей быстровозводимые конструкции с хорошими техническими характеристиками.

Дома из СИП панелей – быстровозводимые конструкции с хорошими техническими характеристиками.

В последние годы востребованной является технология строительства одноэтажных домов из СИП панелей. Данный строительный материал представляет собой изделия с многослойной структурой. Между двух ориентированно-стружечных плит толщиной 9-12 мм устанавливается слой пенополистирола. Все элементы фиксируются под высоким давлением полиуретановым клеем. Такая технология гарантирует высокую прочность строительному материалу.

Современные одноэтажные дома из сип панелей - это высокопрочные конструкции. Несмотря на легкость строительного материала, он обеспечивает хорошую несущую способность. Показатели прочности домов из СИП панелей значительно выше в сравнении с каркасными строениями. Кроме того к привлекательным эксплуатационным качествам строительного материала следует отнести хорошую теплоизоляцию и шумоизоляцию.

Важным качеством строительного материала является малый вес. Это в значительной степени упрощает транспортировку домокомплекта на строительную площадку. Кроме того малый вес строительной конструкции не требует обустройства прочного фундамента. Как правило, при строительстве одноэтажных домов из СИП панелей создают бюджетные буронабивные или свайные фундаменты. Это позволяет уменьшить общие расходы.

Значимым привлекательным фактором также является высокая скорость возведения одноэтажных домов из СИП панелей. Как правило, для создания строительной конструкции профессионалами понадобиться 2-3 дня. При этом работы могут проводиться в любой сезон. Сразу после возведения объекта можно приступать к отделочным работам, так как СИП панели не дают усадку со временем. При этом какие-либо сложности при отделке исключены в силу идеальной ровности поверхностей стен.

Среди минусов домов из СИП панелей отмечают их низкую экологичность. Это связано с технологией изготовления, в которой предусматривается использование синтетических материалов. Но при этом безопасность СИП панелей подтверждается сертификатам. Это значит, что при проживании в домах из этого строительных материалов не возникает угроз для здоровья человека.

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