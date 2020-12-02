Лунный календарь стрижек и окрашиваний на 1-6 декабря 2020 года

Характеристики Луны на 1 декабря 2020 года
На дату 01.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 16 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы ♊. Процент освещенности Луны составляет 99%. Восход Луны в 16:36, а закат в 09:35.
Хронология лунных дней
- 16 лунный день c 16:07 30.11.2020 по 16:36 01.12.2020
- 17 лунный день c 16:36 01.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 1 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. Общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.
Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.
День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.
16 лунный день (−)
1 декабря 2020 года в 12:00 — 16 лунный день. Для сбережения собственного здоровья сегодня стоит отказаться от стрижки. они могут негативно повлиять на кровеносную и эндокринную систему.
Для достижения внутренней гармонии и спокойствия можно покрасить волосы в темный тон натуральными растительными красителями.
Чтобы получить из космоса как можно больше энергии природы стоит заплести волосы в высокий пучок.
День не отличается особой активностью поэтому стоит посвятить его спокойному и размеренному времяпрепровождению. Космос в 16 лунные сутки излучает энергию равномерно и позитивно, однако если в предыдущие дни Вы были не активны, то сегодня Вас может поглотить самоедство и терзания, избавиться от этих негативных эмоций вам может помочь медитация и духовные книги.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник. Этот день недели сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 2 декабря 2020 года
На дату 02.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 17 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 96%. Восход Луны в 17:15, а закат в 10:41.
Хронология лунных дней
- 17 лунный день c 16:36 01.12.2020 по 17:15 02.12.2020
- 18 лунный день c 17:15 02.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 2 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. Влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
17 лунный день (−)
2 декабря 2020 года в 12:00 — 17 лунный день. Если в скором времени Вы планируете кардинальные изменения в жизни, то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном случае от новой стрижки стоит отказаться.
Для увеличения своей значимости среди коллег и родственников, да и просто для улучшения взаимопонимания с окружающими стоит окрасить волосы в светлый или рыжий цвет натуральными красителями.
В свою прическу стоит вплести яркую ленту желто-красных оттенков чтобы привлечь к себе мощную энергию солнца.
Сегодня у Вас может проснуться желание перевернуть все "с ног на голову", захочется всего нового. Сегодня вы будете размышлять как добиться этих изменений. День прекрасно подходит для получения новой информации, обучения или повышения квалификации.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда. Поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 3 декабря 2020 года
На дату 03.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 18 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 92%. Восход Луны в 18:09, а закат в 11:37.
Хронология лунных дней
- 18 лунный день c 17:15 02.12.2020 по 18:09 03.12.2020
- 19 лунный день c 18:09 03.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 3 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. Влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
18 лунный день (±)
3 декабря 2020 года в 12:00 — 18 лунный день. Стрижка сегодня поможет усилить Вашу харизму, придаст сил и здоровья. Особенно она повлияет на легкие. Сегодня луна убывает и если вы хотите сохранить прическу дольше стоит подстричься.
Краситься стоит в цвет, который у вас был в самый успешный период вашей жизни, в период, который вы хотели бы вернуть.
В прическе стоит сделать акцент на челке, это привлечет энергию ветра.
Сегодня день в который вы сможете увидеть или почувствовать то что произойдет в ближайшее будущее. Сегодня стоит собрать волю в кулак, совершать только взвешенные и правильные поступки, не поддаваться эмоциям, особенно негативным. Позаботьтесь о волосах постарайтесь порадовать их сегодня. И возможно в недалеком будущем вас ждет приятное удивление.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 4 декабря 2020 года
На дату 04.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 19 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак ♋. Процент освещенности Луны составляет 85%. Восход Луны в 19:17, а закат в 12:20.
Хронология лунных дней
- 19 лунный день c 18:09 03.12.2020 по 19:17 04.12.2020
- 20 лунный день c 19:17 04.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 4 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Рак (−)
Луна в знаке Рак. Влияние этого знака на ваши волосы доставит вам массу неудобств. Волосы станут непослушными, практически все манипуляции с целью укладки волос и придания им нужной формы окажутся неудачными.
Если вы хотите избавиться от излишней опеки своих близких или самим перестать слишком заботится о близких, сегодня стоит подстричься. Но если ваши отношения не самые теплые и доверчивые от стрижки стоит отказаться.
Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно провести оздоровительные и питательные процедуры.
19 лунный день (−)
4 декабря 2020 года в 12:00 — 19 лунный день. Стрижка в 19 лунный день неблагоприятна. Она может привести к проблемам со здоровьем.
Если Вы нуждаетесь в новых деловых контактах и партнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными красителями.
Прическа сегодня не должна быть сложной, лучше чаще расчесывать волосы, это придаст Вам энергию и сил.
День сегодня пройдет в весьма напряженной обстановке, есть риск ввязаться в конфликт. День не пройдет без потерь, возможно если Вы будете правильно управлять своими эмоциями то отделаетесь малыми потерями. При правильном отношении со своими волосами вы сможете правильно настроить связь с космосом.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Характеристики Луны на 5 декабря 2020 года
На дату 05.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 20 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 77%. Восход Луны в 20:35, а закат в 12:51.
Хронология лунных дней
- 20 лунный день c 19:17 04.12.2020 по 20:35 05.12.2020
- 21 лунный день c 20:35 05.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 5 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. Под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
20 лунный день (±)
5 декабря 2020 года в 12:00 — 20 лунный день. Хотите улучшить эмоциональный фон и настроение - новая стрижка как нельзя кстати.
Чтобы не испортить себе позитивный настрой окраску волос стоит отложить.
Постарайтесь расчесывать волосы по направлении сторон света, это придаст вам энергию природы, ее силу.
Сегодняшний день может принести Вам новые мечты и надежды, при правильном распоряжении энергии космоса. Постарайтесь провести день в самоанализе, за чтением духовных книг, медитации.
Влияние дня недели (+)
День недели - суббота. Стрижка помогает избавиться от одиночества, недовольства собой, повышает самооценку. Также считается, что она помогает снять часть проблем, возникших по вине окружающих.
Характеристики Луны на 6 декабря 2020 года
На дату 06.12.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 21 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Лев ♌. Процент освещенности Луны составляет 68%. Восход Луны в 21:58, а закат в 13:14.
Хронология лунных дней
- 21 лунный день c 20:35 05.12.2020 по 21:58 06.12.2020
- 22 лунный день c 21:58 06.12.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 6 декабря 2020
Луна в знаке зодиака Лев (+)
Луна в знаке Лев. Под его влиянием волосы становятся гуще. Вообще сегодня отличный день для посещения мастера парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.
Если сегодня вы запланировали небольшую химическую завивку, то лучше отложить ее, волосы сегодня очень кудрявятся и сама завивка весьма долговечна, поэтому результат может вас не обрадовать.
Если хотите избавиться от неудач и привлечь позитивную энергию — стоит сегодня подстричься.
21 лунный день (+)
6 декабря 2020 года в 12:00 — 21 лунный день. Стрижка сегодня поможет избавиться от проблем со здоровьем, но не стоит в это время лечить зубы.
Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь нужных Вам людей стоит покрасить волосы в светлый тон.
Для привлечения космической энергии следует использовать в сегодняшней прическе металлические украшения.
Сегодня, активизируется творческий потенциал. Все внезапные идеи смогут тут же исполнится. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сегодня он подскажет Вам путь к гармонии и любви. Старайтесь внимательно наблюдать за происходящим вокруг, чтобы стать частью окружающего Вас мира.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. Стричь волосы можно только, если хотите замедлить рост волос и укрепить корни волос.
Влияние дня недели (−)
День недели - воскресенье. Строго запрещается! В этот день ваша связь с личным эгрегором (ангелом-хранителем) максимально крепка. Если в этот день что-то менять в организме, а тем более отрезать какую-то часть, то можно нарушить связь с космосом. Кстати, эти рекомендации в полной мере относятся не только к волосам, но и к ногтям.
Источник: Мир космоса