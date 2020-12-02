Лунный календарь стрижек и окрашиваний на 1-6 декабря 2020 года

Луна в знаке Близнецы. Общее состояние волос под влиянием этого знака не изменится. Стрижка сегодня ускорит рост волос, но волосы станут непослушными, на качестве волос это практически не отразится, а вот сами волосы могут начать виться.

Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.

День подойдет для завивки, в том числе и химической, окрашивания волос, тонирования.