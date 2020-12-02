Отечественный рынок свинины

Самое важное, что в последние годы влияет на показатели рынка свинины в России, это санкции на завоз импортного товара, в том числе и мяса, с августа 2014 года и падение отечественной валюты.

Самое важное, что в последние годы влияет на показатели рынка свинины в России, это санкции на завоз импортного товара, в том числе и мяса, с августа 2014 года и падение отечественной валюты. Животноводческая отрасль уверенно показывает рост и возможность полного самообеспечения, это показывает и краткий обзор рынка ведущими экспертами отрасли.

Производство свинины

Отечественное производство на 100% обеспечивает внутренний рынок мясом свиньи. За последние 10 лет производство свинины в пересчете на убойный вес в хозяйстве самых разных типов выросло на 85%. В тоже время промышленное производство мяса свиньи увеличилось на 255%. В хозяйствах населения страны производство мяса незначительно упало, что может быть связано в том числе и с пандемией, которая повлияла на себестоимость продукции.

На отечественном рынке большую часть занимают компании-лидеры. Исследование рынка свинины в РФ показало, что доля пятерки уже устоявшихся производителей свинины в общем объеме производства составляет почти 25%, хотя еще в 2015 эта доля была 23%. Если сравнивать с большинством развитых стран, то там рынок свинины более консолидирован и на ТОП-4 крупнейших предприятий всегда приходится около 70% от общего производства по всей стране. В России эта тенденция пока не заметна.

Стоимость

Поскольку спрос на рынке свинины в России остаётся стабильным, а предложение по свинине растет, наблюдается незначительное снижение цен. Это привело к увеличению спроса на внутреннем рынке на данный тип мяса. Чтобы стабилизировать цены достаточно просто наладить экспорт мяса свиньи. При этом снижение цен на рассматриваемый продукт влечет за собой и снижение стоимости мяса птицы.

Анализ рынка свинины свежей и охлажденной в России по ссылке https://alto-group.ru/otchot/rossija/2053-rynok-svininy-svezhej-i-ohlazhdennoj-v-rossii-tekuschaja-situacija-i-prognoz-2019-2023-gg.html показал, что на сегодняшний день заметна тенденция на понижение стоимости кормов, что в целом для отрасли животноводства будет явным плюсом и может привести к дальнейшему росту объемов производства на всех уровнях хозяйств.

Экспорт

Экспорт свинины России также продолжает повышать свой уровень. Рост происходит как в стоимостном, так и в натуральном виде. Данный скачок по экспорту связан в первую очередь с высоким уровнем самообеспечения внутреннего Российского рынка по мясу свиньи. После снятия карантинных и ограничительных мер, связанных с пандемией, ожидается продолжения роста экспорта свинины в страны Азии и СНГ.

Рынок свинины России в связи ограничительными мерами на импорт продукции, в том числе и мясной, получил возможность роста. Для обеспечения внутреннего рынка различным производствам пришлось модернизироваться, привлечь новые технологии. Но в итоге размеры производства улучшились, себестоимость мяса снизилась и цены на свинину также пошли вниз, что привело к увеличению потребления мяса по всей стране.

Источник: alto-group.ru