Как подготовить вещи к переезду

Все, кто переживал смену места жительства, знают, как непросто подготовиться к переезду.

Все, кто переживал смену места жительства, знают, как непросто подготовиться к переезду. Ведь можно разбить, испортить или потерять дорогие вам вещи. Поэтому важно правильно их упаковать.

Что нужно сделать заранее

Перед тем, как начать собираться, необходимо приобрести все упаковочные материалы, позаботиться о наличии:

картонных коробок различного формата;

достаточного количества бумаги (можно газет);

скотчей и амортизационных пленок;

ткани для тряпок;

разноформатных кульков.

Надо иметь маркеры или фломастеры, чтобы подписывать коробки. Без этих незначительных усилий распаковка вещей превращается в сложное занятие.

Желательно заранее заказать услуги грузчиков, Киев ими изобилует. Хорошие грузоперевозочные компании обеспечивают и погрузку также. Дата приезда перевозчиков должна быть оговорена заранее, как и осуществление погрузочных работ. При звонке на фирму уведомите ее сотрудников о наличии крупногабаритных грузов, музыкальных инструментов. Грузоперевозочная компания, к услугам которой вы обратитесь, должна иметь хорошие рекомендации. Высококвалифицированным выполнением погрузочных работ отличается, например, компания Виватранс .

О чем необходимо помнить

Не начинайте процесс упаковки с бьющихся вещей. Для начала займитесь книгами, бельем и одеждой. В последнюю очередь собирают мебель.

Самые ценные предметы: документацию, деньги, ювелирные изделия следует уложить в сумку и держать рядом с собой во время переезда. Там же должны находиться и лекарства.

Одежду равномерно распределить по пакетам или дорожным сумкам и не полениться подписать, чтобы потом было легко найти нужную. Книги не следует упаковывать в слишком большие пакеты – это неподъемный груз.

Коробки должны быть укреплены скотчем, а пустые места в них обложены тканью, чтобы вещи не повредились при переезде.

Кухонную утварь лучше заворачивать в плотный картон до того, как упаковать.

Мебель следует перевозить в разобранном виде, обмотав однородные элементы скотчем. Отдельно следует позаботиться о мелкой фурнитуре, чтобы не затерять.

Заблаговременно произведите оборачивание тряпками или пузырьковой пленкой всего бьющегося: зеркал, частей мебели, картин.

Бытовую технику, уже подготовленную, следует закреплять плотнее. Для этого подойдет пенопласт.

Все емкости необходимо подписывать, причем внятно.

Будьте осторожны при упаковывании лаков, красок, растворителей и легко воспламеняющихся веществ.