Как подготовить вещи к переезду

Все, кто переживал смену места жительства, знают, как непросто подготовиться к переезду. Ведь можно разбить, испортить или потерять дорогие вам вещи. Поэтому важно правильно их упаковать.
Что нужно сделать заранее
Перед тем, как начать собираться, необходимо приобрести все упаковочные материалы, позаботиться о наличии:
- картонных коробок различного формата;
- достаточного количества бумаги (можно газет);
- скотчей и амортизационных пленок;
- ткани для тряпок;
- разноформатных кульков.
Надо иметь маркеры или фломастеры, чтобы подписывать коробки. Без этих незначительных усилий распаковка вещей превращается в сложное занятие.
Желательно заранее заказать услуги грузчиков, Киев ими изобилует. Хорошие грузоперевозочные компании обеспечивают и погрузку также. Дата приезда перевозчиков должна быть оговорена заранее, как и осуществление погрузочных работ. При звонке на фирму уведомите ее сотрудников о наличии крупногабаритных грузов, музыкальных инструментов. Грузоперевозочная компания, к услугам которой вы обратитесь, должна иметь хорошие рекомендации. Высококвалифицированным выполнением погрузочных работ отличается, например, компания Виватранс.
О чем необходимо помнить
Не начинайте процесс упаковки с бьющихся вещей. Для начала займитесь книгами, бельем и одеждой. В последнюю очередь собирают мебель.
Самые ценные предметы: документацию, деньги, ювелирные изделия следует уложить в сумку и держать рядом с собой во время переезда. Там же должны находиться и лекарства.
Одежду равномерно распределить по пакетам или дорожным сумкам и не полениться подписать, чтобы потом было легко найти нужную. Книги не следует упаковывать в слишком большие пакеты – это неподъемный груз.
Коробки должны быть укреплены скотчем, а пустые места в них обложены тканью, чтобы вещи не повредились при переезде.
Кухонную утварь лучше заворачивать в плотный картон до того, как упаковать.
Мебель следует перевозить в разобранном виде, обмотав однородные элементы скотчем. Отдельно следует позаботиться о мелкой фурнитуре, чтобы не затерять.
Заблаговременно произведите оборачивание тряпками или пузырьковой пленкой всего бьющегося: зеркал, частей мебели, картин.
Бытовую технику, уже подготовленную, следует закреплять плотнее. Для этого подойдет пенопласт.
Все емкости необходимо подписывать, причем внятно.
Будьте осторожны при упаковывании лаков, красок, растворителей и легко воспламеняющихся веществ.