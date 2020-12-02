02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Как подготовить вещи к переезду

15:54 02.12.2020
0

Все, кто переживал смену места жительства, знают, как непросто подготовиться к переезду.

Все, кто переживал смену места жительства, знают, как непросто подготовиться к переезду. Ведь можно разбить, испортить или потерять дорогие вам вещи. Поэтому важно правильно их упаковать.

Что нужно сделать заранее

Перед тем, как начать собираться, необходимо приобрести все упаковочные материалы, позаботиться о наличии:

  • картонных коробок различного формата;
  • достаточного количества бумаги (можно газет);
  • скотчей и амортизационных пленок;
  • ткани для тряпок;
  • разноформатных кульков.

Надо иметь маркеры или фломастеры, чтобы подписывать коробки. Без этих незначительных усилий распаковка вещей превращается в сложное занятие.

Желательно заранее заказать услуги грузчиков, Киев ими изобилует. Хорошие грузоперевозочные компании обеспечивают и погрузку также. Дата приезда перевозчиков должна быть оговорена заранее, как и осуществление погрузочных работ. При звонке на фирму уведомите ее сотрудников о наличии крупногабаритных грузов, музыкальных инструментов. Грузоперевозочная компания, к услугам которой вы обратитесь, должна иметь хорошие рекомендации. Высококвалифицированным выполнением погрузочных работ отличается, например, компания Виватранс.

О чем необходимо помнить

Не начинайте процесс упаковки с бьющихся вещей. Для начала займитесь книгами, бельем и одеждой. В последнюю очередь собирают мебель.

Самые ценные предметы: документацию, деньги, ювелирные изделия следует уложить в сумку и держать рядом с собой во время переезда. Там же должны находиться и лекарства.

Одежду равномерно распределить по пакетам или дорожным сумкам и не полениться подписать, чтобы потом было легко найти нужную. Книги не следует упаковывать в слишком большие пакеты – это неподъемный груз.

Коробки должны быть укреплены скотчем, а пустые места в них обложены тканью, чтобы вещи не повредились при переезде.

Кухонную утварь лучше заворачивать в плотный картон до того, как упаковать.

Мебель следует перевозить в разобранном виде, обмотав однородные элементы скотчем. Отдельно следует позаботиться о мелкой фурнитуре, чтобы не затерять.

Заблаговременно произведите оборачивание тряпками или пузырьковой пленкой всего бьющегося: зеркал, частей мебели, картин.

Бытовую технику, уже подготовленную, следует закреплять плотнее. Для этого подойдет пенопласт.

Все емкости необходимо подписывать, причем внятно.

Будьте осторожны при упаковывании лаков, красок, растворителей и легко воспламеняющихся веществ.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Появятся ещё две автостанции и автовокзал к 2030 году в Новосибирске. В мэрии назвали места построек
16:45 02-12-2020
Появятся ещё две автостанции и автовокзал к 2030 году в Новосибирске. В мэрии назвали места построек
Благопритяные даты для развода в декабре 2020: 4 даты очень хороши по лунный календарь на развод
16:40 02-12-2020
Благопритяные даты для развода в декабре 2020: 4 даты очень хороши по лунный календарь на развод
БердскРеабилитация Николая Шамаля: За оправдательный приговор он требует с России 1,5 млн рублей в суде Бердска
16:33 02-12-2020
Реабилитация Николая Шамаля: За оправдательный приговор он требует с России 1,5 млн рублей в суде Бердска
«Могла разорвать артерию»: игла, забытая швеями в пуховике, повредила руку жителю Новосибирска
16:30 02-12-2020
«Могла разорвать артерию»: игла, забытая швеями в пуховике, повредила руку жителю Новосибирска
Новая мощнейшая вспышка взорвалась на солнце: Магнитная буря начнется уже сегодня, 2 декабря 2020 года
16:25 02-12-2020
Новая мощнейшая вспышка взорвалась на солнце: Магнитная буря начнется уже сегодня, 2 декабря 2020 года
Как повысится зарплата сотрудников МВД, МЧС и полиции в 2021 году
16:20 02-12-2020
Как повысится зарплата сотрудников МВД, МЧС и полиции в 2021 году
БердскБЕТОН, РАСТВОР в Бердске
16:18 02-12-2020
БЕТОН, РАСТВОР в Бердске
БердскЦентральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
16:16 02-12-2020
Центральному агентству недвижимости требуются сотрудники!
Вперёд в будущее: вернулся на экраны любимец женщин Жорж Милославский 1
16:15 02-12-2020
Вперёд в будущее: вернулся на экраны любимец женщин Жорж Милославский
БердскВыплата 15 000 рублей: выплатят ли новое пособие семьям с детьми в 2021 году, ответили в ПФР
16:10 02-12-2020
Выплата 15 000 рублей: выплатят ли новое пособие семьям с детьми в 2021 году, ответили в ПФР