Профессиональное моечное оборудование Kranzle неспроста считается одним из самых лучших. Истинно немецкий подход к качеству таких агрегатов позволяет создавать технику, способную служить не один десяток лет. Главное преимущество кроется в том, что в отличие от конкурирующих организаций, непосредственное место производства АВД расположено в Германии. Kranzle не пользуется лицензией для сборки в Китае, все мероприятия, связанные с выпуском таких агрегатов осуществляются только немецкими специалистами. Каждый этап контролируется с особой тщательностью, все комплектующие, используемые для создания подобных автомоек, изготавливаются только из надежных и прочных материалов.

Почему Kranzle - одна из самых предпочтительных марок

Как и все автомойки, которые относятся к числу профессиональных, техника данного бренда может использоваться непрерывно на протяжении 8 часов. Подобное возможно благодаря тому, что каждая модель Kranzle оснащается низкооборотистыми четырехполюсными электродвигателями - таким образом удается снизить уровень шума и увеличить срок эксплуатации оборудования.

Особого внимания заслуживает специальная система «Тотал стоп». Достаточно отпустить курок пистолета и забыть о нём на 40 секунд для того, чтобы двигатель остановился в автоматическом режиме. Таким образом не только экономится электроэнергия, но и исключается функционирование агрегата вхолостую. Кроме того, существуют модели автомоек данного бренда, которые отключают двигатель практически моментально уже спустя 3 секунды после бездействия.

В процессе производства используются только отменные материалы, учитывая, что корпус насоса моечного агрегата, а также отдельные его компоненты могут соприкасаться с влагой, изготавливают их из нержавеющей стали либо кованой латуни. Такая техника в результате не ржавеет и может эксплуатироваться на протяжении длительного срока. Присутствуют в моечном оборудовании Kranzle и пластиковые комплектующие, которые изготавливаются посредством отливки и специально предназначенных для этой цели конструкционных полимеров. Таким образом срок их службы существенно увеличивается.

Специальная защита от сухого пуска

Все без исключения автомойки, выпущенные под брендом Kranzle, оснащены специальными манжетами, в качестве покрытия которых выступает тефлоно-графит. Такой материал обеспечивает качественные скользящие свойства, благодаря чему снижается трение и падает температура внутри насоса. Как итог - профессиональные мойки высокого давления работают на протяжении длительного времени, даже если вода в них не поступает.

Быстрая очистка с моющим средством

Для того чтобы очистка было ускорена, а также с целью сделать ее более интенсивной, когда речь идет о необходимости вымыть загрязнённые объекты, производитель устанавливает на такие приборы специальные устройства прямого засасывания бытовой химии. Таким образом, даже моющее вещество выпускается под давлением.

Отдельные модели данного производителя не имеют водяного бака, в этом случае моющее вещество наносится под низким давлением - для этой цели используется инжектор. Если применять одну только воду, ничего в неё не добавляя, то в итоге получится просто сбить грязь, для того же, чтобы очистка поверхности оказалась более эффективной, следует прибегать к использованию моющих средств. Каждый тип загрязнения подразумевает применение конкретной химии.

Как устроен плунжер

Такой элемент имеется в каждой мойке высокого давления Kranzle, изготовленной из нержавеющей стали, на поверхности его нанесено керамическое напыление. С помощью стального плунжера можно довольно быстро отвести тепло от корпуса насоса. Наличию защита позволяет предотвратить преждевременный износ элемента, что также увеличивает срок эксплуатации мойки в целом.

Как работают шасси

Несмотря на то, что без этого компонента, кажется, вполне можно обойтись, на деле именно с его помощью обеспечивается повышенная маневренность, наилучшая проходимость и стабильность работы мойки, независимо от того, на каком покрытии неё приходится использовать. Устойчивые и износостойкие колеса внушительных размеров с легкостью преодолевают любые препятствия. Шины их изготовлены из резины отменного качества, которая в том числе не дубеет на морозе. При необходимости покупатель всегда может заказать оборудование, оснащенное белыми покрышками - такое решение вовсе не дань моде, его используют, если требуется очищать преимущественно светлые поверхности, так как колёса, оформленные подобным образом, не оставляют черных следов. Регулировка давления

Все мойки, выпущенные под данным брендом, позволяют с максимальной точностью регулировать рабочее давление. а также объем воды, который потребуется для выполнения конкретной задачи. Таким образом при необходимости можно с легкостью провести деликатную мойку, когда речь идет о достаточно хрупких объектах либо, напротив, быстро и мощным напором очистить значительные загрязнения. На каждый аппарат дополнительно устанавливается крупный манометр, изготовленный из нержавейки и заполненный глицерином, с помощью последнего предотвращаются колебания стрелки прибора.

Отдельно стоит отметить минимойки Kranzle, которые больше подходят для бытового использования. Как правило, их приобретают в качестве своеобразного помощника на дачу или в загородный дом. Такой мощный инструмент также отличается качеством и служит очень долго, настолько, что многие передают его по наследству.

Мойки высокого давления, относящиеся к серии HD

Такое оборудование чаще всего используется для очищения:



авто и мототехники;



плавсредств;



велосипедов;



грилей и мангалов;



придомовых территорий, включая фасады и террасы;



детских площадок и бассейнов.



Те, кто рассчитывает использовать подобный моечный аппарат, редко, но регулярно, могут обратить внимание на специальные бытовые модели АВД, которые стоят совсем недорого, отличаются компактными размерами и небольшой массой. Напряжение в них составляет 230 Вольт.

Профессиональные мойки высокого давления из серии PROFI

Данная линейка выделяется наличием интегрированного водяного бака, благодаря которому полностью предотвращается возможное повреждение мойки, если воды в ней недостаточно. Возможность засасывания моющих средств также имеет весомое значение, когда речь идет о выборе данной модели. Встроенный водяной бак позволяет засасывать моющее средство непосредственно в насос аппарата, при этом полностью предотвращается потеря мощности энергии чистки, а процесс уборки ощутимо ускоряется. Частота вращения двигателя в таких моделях составляет 1400 оборотов в минуту, тем самым снижается уровень шума и увеличивается срок эксплуатации двигателя, при необходимости оборудование данного типа совершает так называемую экстренную остановку, подобное случается, когда мойка перегружена.

Отдельно стоит отметить возможность экстренной остановки, которая происходит, если аппарат высокого давления перегружается. В соответствии с инструкциями производителя профессиональные мойки Kranzle можно эксплуатировать на протяжении 3000 часов. Если рассчитать данный параметр, как ежедневную работу, то получится около 8 часов в день или даже больше. Что ещё выгодно выделяет технику данной торговой марки от других профессиональных моек - так это возможность отремонтировать её при необходимости. Более того, каждый аппарат комплектуется не только подробной инструкцией, но и схемой, в которой присутствует полный перечень запасных деталей. Заказать их всегда можно у официальных представителей производителя, равно как и подобрать моечные аксессуары.

Бензиновые АВД Kranzle

Такие мойки высокого давления станут лучшей альтернативой там, где электричество в силу каких-либо обстоятельств отсутствует. Оснащенные бензиновым двигателем Honda GX они отличаются надежностью и простотой, качество такого узла точно проверено временем, а потому при необходимости его можно очень быстро отремонтировать, даже если, несмотря на присутствие защиты двигателя от нехватки масла, он выйдет из строя.

Дополнительно такое оборудование оборудуется надежными насосами из тефлоно-графита и манжетами с металлокерамическим покрытием. Данные материалы делают мойки высокого давления практически неубиваемыми.

Рама из нержавеющей стали

Для таких приборов она отличается повышенной устойчивостью к образованию коррозии, при необходимости рабочее давление всегда можно отрегулировать в зависимости от той задачи, которую предстоит выполнять, используя такое оборудование. Особого внимания заслуживает специальная система Total Stop, которая снижает обороты в автоматическом режиме, достаточно просто отпустить курок моечного пистолета. Таким образом можно избежать излишнего расхода топлива и существенно снизить уровень шума в процессе эксплуатации.

Для защиты насоса автомойки профессионального типа используется специальный фильтр входящей воды. Он способен противостоять даже инородным предметам, когда забор осуществляется из пресных водоемов. Дополнительно в конструкцию входит интегрированный шланговый барабан - такой элемент присутствует только в некоторых моделях, позволяет не запутывать шланг и хранить его более удобно.

Мойки высокого давления из серии Therm

Главное преимущество таких аппаратов заключается в наличии подогрева. Шланговый барабан в них составляет 20 м и используется для предотвращения запутывания шланга. Хранить последний таким образом очень удобно. Особого внимания заслуживает стояночный тормоз, которым оснащена каждая такая модель. С его помощью можно обеспечить более безопасную эксплуатацию. Еще один немаловажный элемент этот цифровая панель управления, с помощью которой можно максимально точно регулировать температуру воды. Реальные цифры отображаются на дисплее, а счетчик рабочего время позволяет определять межсервисный интервал. Для засасывания моющей химии используется специальный шланг, благодаря которому средство подается под высоким давлением, что существенно ускоряет процесс очистки в целом. Насос отключается в автоматическом режиме, достаточно для этого просто отпустить курок моечного пистолета.

Особого внимания заслуживает нагревательная камера, функционирующая на дизельном топливе. Наличие в конструкции термостата включает и отключает горелку нагревательной камеры в предустановленном режиме, тем самым экономя топливо и обеспечивая минимум температурных колебаний.

Мойка высокого давления № 1

Какую бы линейку не выбрал потребитель, он может смело говорить о том, что в его руках появляется универсальный агрегат, позволяющий решить самый широкий спектр клининговых задач. Максимальная эффективность последних достигается благодаря подаче воды под высоким давлением сразу с моющим средством.

Использование оборудования с подогревом воды позволяет снизить объём применяемой химии, так как горячая вода ускоряет процессы, способствующие разрушению жировых, маслянистых, сажевых и других загрязнений органического и неорганического происхождения. Приобрести такое оборудование сегодня можно без особого труда, подобрав для себя подходящую модель в каталоге официального дистрибьютора https://kranzle-russia.ru/. Здесь представлены не только сами мойки, но и все необходимое сопутствующее оснащение к ним, благодаря которому очистка поверхностей становится еще более эффективной.