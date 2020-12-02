Реабилитация Николая Шамаля: За оправдательный приговор он требует с России 1,5 млн рублей в суде Бердска

Бердский горсуд определяет, какую сумму заплатить за незаконное уголовное преследование в части компенсации услуг адвоката за участие в процессе по делу «Бердск-Инвеста», связанного с новостройками бизнесмена Виктора Голубева.

Николай Шамаль сожалеет о том, что "ввязался" в строительный бизнес в 2013 году и не признает своей вины

Бердский горсуд в конце ноября 2020 года начал рассматривать ходатайство осужденного три года назад Николая Шамаля о возмещении вреда за незаконное уголовное преследование. Право на реабилитацию он имеет в соответствии с ч. 5 ст.135 и ч.1 ст.138 УПК РФ в связи с оправдательным приговором по ряду вменяемых статей.

Сегодня, 2 декабря, судья Екатерина Белова отложила слушания на 10 декабря. В среду состоялось второе заседание по делу, сообщается на сайте Бердского горсуда. От судебного решения зависит, сколько заплатит Российская Федерация реабилитированному.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», Шамаль просит взыскать в его пользу 1,5 млн рублей за участие адвоката в продолжительном и громком процессе.

Суд перенесли из-за того, что Минфин представил свои доводы по сумме выплаты.

- Дали неделю подготовить адвокату свои возражения, - сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 2 декабря Николай Степанович.

По его словам, суду предстоит определить реальный объем работы, выполненный адвокатом, — в каком количестве судебных заседаниях он участвовал, сколько и куда сделал запросов и прочее. Компенсацию за утраченный бизнес и «подмоченную» репутацию из-за уголовного преследования он не требует.

Виновны и оправданы

Напомним, учредителей компании «Бердск-Инвест» Николая Шамаля и Михаила Мурашова в октябре 2017 года горсуд приговорил к 2,6 годам лишения свободы условно каждого. Позже областной суд после апелляций обеих сторон оставил приговор в силе. А в феврале 2018-го приговор вступил в законную силу.

Мурашов и Шамаль признаны виновными в мошенничестве. Но только по эпизоду с приобретением права на жилые помещения в новостройках по ул. Ленина, которые возводил бизнесмен Виктор Голубев. Но суд прекратил уголовное преследование подсудимых по эпизодам, связанным с офисами в тех же домах и преднамеренном банкротстве.

В апелляционных жалобах адвокаты подсудимых настаивали на полной невиновности. Юристы Голубева считали, что приговор слишком мягкий и требовали направить дело на новое рассмотрение.

По версии обвинения, Николай Шамаль и Михаил Мурашов по договору о совместной деятельности ООО «Бердск-Инвест» и ИП Голубев В.А. договорились построить два девятиэтажных жилых дома и офисную вставку на ул. Ленина, 44А. По договору результаты совместной деятельности предполагалось разделить: «Бердск-Инвест» должен был получить нежилые офисные помещения на первых этажах многоквартирных домов, а Голубев все квартиры, подвалы в двух многоэтажках и офисную вставку.

Прокуратура сочла, что Шамаль и Мурашов путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе путем подделки документов, приобрели право на чужое имущество, подлежащее передаче Голубеву - на нежилые помещения площадью 328,67 кв. метров в домах 40/1 и 44/1 по ул. Ленина. Стоимость нежилых помещений, принадлежащих Голубеву, равна 6,2 млн рублей.

Как полагала прокуратура, «Бердск-Инвест» покушался на приобретение права на чужое имущество в особо крупном размере - на 128 квартир в новостройках общей стоимостью 115,5 млн рублей. А также на административное 2-этажное здание-вставку, оцененную почти в 13 млн рублей. Кроме того, по версии гособвинения, «незаконные действия Шамаля и Мурашова повлекли за собой банкротство ООО «Бердск-Инвест», причинение крупного ущерба указанной организации в размере 47,3 млн рублей, подрыв ее деловой репутации, увеличение кредиторской задолженности».

В результате финансово-хозяйственного спора, возникшего между партнерами, 128 инвесторов едва не потеряли право собственности на купленное жилье. Они выходили на акции протеста. Ходили слухи о двойной продаже квартир. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокуратура требовала приговорить каждого из фигурантов к 6,5 годам лишения свободы, считая их вину доказанной.

Таким образом, Шамаля Мурашова обвиняли в преднамеренном банкротстве, мошенничестве и покушении на мошенничество. Но суд переквалифицировал преднамеренное банкротство в мошенничество, а по эпизодам связанным с мошенничеством и покушением на мошенничество подсудимые были оправданы. Суд не нашел доказательств их связи с перепродажей квартир. Во время судебного следствия оба подсудимых находились под подпиской о невыезде, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Вечный скандал

Стоит напомнить, что сама стройка началась со скандала. В феврале 2013 года инициативная группа жителей 14-го квартала пришла в кабинет к тогдашнему мэру Бердска Илье Потапову с коробкой печенья и банкой варенья, назвав градоначальника «Мальчишом Плохишом, продавшимся буржуинам». Так бердчане выступали против точечной застройки.

При этом споры между «Бердск-Инвестом» и предпринимателем Виктором Голубевым продолжаются и в 2020 году. Крупнейший бердский бизнесмен считает, что компания ему все еще должна и отсуживает у нее миллионы.

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