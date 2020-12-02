Потратил 30 000 рублей на лекарства от COVID-19, бесплатных так и не дождался: Как их выпросить, спрашивает пенсионер Сергей Попов из Бердска

Медработники сказали бердчанину, что нужно прийти на прием к терапевту с подтвержденным тестом на коронавирус и расписаться. Может, тогда, когда-нибудь, он и получит лекарства.

В Бердск уже поступили бесплатные лекарства от коронавируса

Будет выяснять по телефону горячей линии, почему не получил бесплатные лекарства от COVID-19, пенсионер Сергей Попов из Бердска.

Сергей Попов почувствовал себя неважно вечером 13 ноября, когда вернулся с работы домой. Жена принесла градусник, он измерил температуру. 37,2 градуса. Бердчанин не придал этому большого значения. Впереди два выходных дня — отлежится. Но отлежаться не получилось. Ему становилось все хуже. Температура повысилась до 38,5 градусов. Озноб, ломота. Супруга позвонила в ковид-центр. Озвучила медикам симптомы. Ее уверили, что вызов приняли, мол, ожидайте врача. Дали еще два номера телефона ковид-центра, куда можно позвонить.

-Я прождал да 16.00. Никакого звонка не дождался. Пробовал сам звонить несколько раз. Но это бесполезно. Просто не брали трубку. Мне стало совсем плохо. Начались ужасные головные боли, поднялось давление. «Скорая» приехала, сбили мне давление, поставили укол. На следующий день опять ждем врача. Приехала дочь, которая живет в Новосибирске. Сказала, что ждать нельзя, забрала меня, и мы поехали в Академгородок. Сдал мазок на короновирус. Дочь долго дозванивалась до клиник, где можно было пройти КТ. Не могла найти, где можно это сделать. Нашла клинику к вечеру. Сделали быстро. Сказали, что у меня 25% поражения легких. Ковид подтвердили сразу. Приехали в Бердск. Дочь сказала, что нужно найти врача, который проконсультирует. Сдал большой анализ крови — четыре пробирки. Стал ждать дальше ковид-бригаду, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 2 декабря Сергей Попов.

Отчаявшись ждать, бердчанин стал звонить в ковид-бригаду. Дозвонился. Там ему ответили, чтобы ждал. Многие болеют, поэтому они приезжают только на третьи сутки после вызова.

А Сергею Ивановичу стало совсем плохо. Он опять вызвал «скорую», которая привела пенсионера в чувство. И пришел врач. Опросила, записала, поинтересовалась, нужен ли больничный. Сказала, чтобы он сидел дома и никуда не ходил. Сказала: ждите ковид-бригаду. Но через два дня пришел участковый терапевт.

-У жены тоже подтвердился ковид. Врач повозмущалась, что мы оба ковидные, для чего ее вызвали. Мы извинились, сказали, что ждем бригаду, и ее совсем не ждали. Она все просмотрела, выписала лекарства, которые надо пить. Хотя мне дочка почти все купила. Врач сказала, что 1 декабря нужно прийти на прием. Отправила сделать снимки легких. Я попытался сделать, но в поликлинике это невозможно — там 100 человек. Дочь отвезла меня на «Вегу», там платно сделали. 1 декабря я позвонил, спросили, как себя чувствую, слава Богу, температура прошла. Сказали, что больничный мне продлят, так как я себя еще плохо чувствую. 8 декабря опять нужно звонить.

По словам Сергея Ивановича все, с кем он разговаривал, как можно получить бесплатные лекарства, уверили его, что для этого нужно попасть к терапевту с подтвержденным диагнозом «коронавирус», расписаться. И потом, может, когда-нибудь он их и получит. Но как попасть к терапевту, это же нереально? - задает риторический вопрос бердчанин.

Пенсионер услышал о том, что по телефону горячей линии 3 декабря будут отвечать на вопросы по бесплатному лекарству для больных коронавирусом. Собирается звонить.

-Просто обидно. Я пенсионер, ветеран. Потратил почти 30 000 рублей на лекарства. И такое отношение. В Омске смотришь, даже не ковидные приходят — сразу с лекарством. А у нас получается, что за свой счет нужно подтвердить, что ты ковидный, потом записаться к врачу и у нее выпрашивать эти лекарства. Обидно. Мой сосед, который всегда на 70% прав, сказал, что 24 ноября лекарства поступили. Но как он думает, что через какое-то время 70% этих лекарств окажутся в частных аптеках, и больные их будут выкупать. Не дай Бог, чтобы он был прав. Наш город почему-то помощи не просит, как будто у нас все хорошо. У нас 1000 с лишним больных, а такое спокойствие. Кошмар.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», лекарства назначаются не абсолютно всем, а только тем, у кого на это есть показания и нет противопоказаний. К пациенту выезжать врач или фельдшер, осматривает его, изучает клинические признаки - замеряет температуру, сатурацию и принимает решение - есть показания к назначению препараты или нет. Так как они имеют побочные эффекты.

Если врач назначает препараты от COVID-19, то пациент оформляет согласие на лечение и расписывается в получении лекарств при их получении. После визита врача лекарства пациенты получают в течение суток.

Лекарственные препараты предназначены не только для лечения пациентов с COVID-19 с лабораторно подтвержденным коронавирусом. У врача есть право поставить диагноз COVID-19 на основании клинической картины с характерными симптомами, рентгенографической картины и имеющегося в анамнезе подтвержденного контакта с больным коронавирусом. То есть, должны присутствовать все три этих фактора.

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