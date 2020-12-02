"Я покажу тебе Кирюшу": Отказали в уголовке за избиение журналиста Сергея Болдырева на сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Кирилла Цветкова. Ему выпишут штраф

Это при том, что экспертиза показала у Болдырева внутренний разрыв щеки размером 3*3 см, гематомы и ушибы левой части головы. Журналист переживший инсульт до инцидента с Цветковым признался, что ему приходилось пить таблетки, чтобы хоть как-то утихомирить головные боли после нападения.

Журналист Сергей Болдырев снял побои после конфликта с сотрудником пресс-центра мэри Бердска

Пострадавшему от рук сотрудника пресс-центра администрации Бердска внештатному журналисту "Свидетеля" Сергею Болдыреву отказали в возбуждении уголовного дела. Эту информацию в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 2 декабря, он подтвердил лично.

- Согласно вынесенного административного протокола, на Цветкова будет выписан штраф в мировом суде. Я намерен либо туда, либо отдельно в частном порядке обратиться к прокурору. Я беспокоюсь за вас - журналистов. Вам же с ним работать. Я человек независимый, как тот кот - куда хожу, туда и иду,- прокомментировал Сергей Анатольевич.

Нападавшему Кириллу Цветкову грозит штраф до 30 тыс. рублей. При том, что экспертиза показала у Болдырева внутренний разрыв щеки размером 3*3 см, гематомы и ушибы левой части головы. Журналист переживший инсульт до инцидента с Цветковым признался, что ему приходилось пить таблетки, чтобы хоть как-то утихомирить головные боли после нападения.

На сегодняшний день Сергей Болдырев намерен добиваться справедливости через прокуратуру и даже мировой суд.

Гр. Болдырев Сергей Анатольевич получил следующие телесные повреждения: ссадины области рта (2), кровоподтёк и ссадины (2) левой щёчной области, кровоизлияние и поверхностная рана на слизистой полости рта в левой щёчной области.

- В административном протоколе на Цветкова про «тупой предмет (предметы)» нет ни слова. Вероятно, так положено сопоставлять в официальном заключении «кулак» с «тупым предметом». Если серьёзно, к официальным формулировкам правоохранительных органов я претензий не имею. Пусть решает суд, был ли у мальчика тупой предмет (предметы). Бил он, как я и пояснил ранее и как записано в протоколе об административном правонарушении, кулаком. Достоин ли наш фигурант продолжать свою деятельность на посту представителя пресс-службы, решать не суду. И даже не журналистской общественности, недовольной, насколько мне известно, его командно-административным стилем на пресс-подходах. Считаю, что своё веское слово в этом конфликте должен сказать его работодатель. Но Евгений Анатольевич пока молчит, - считает Сергей Анатольевич.

Как всё случилось?

2 ноября 2020 Цветков ворвался в редакцию "Свидетеля" и нанес несколько ударов журналисту Болдыреву. Сам Кирилл отмечал "Курьер. Среда. Бердск", что Сергей долгое время занимался кибербуллингом, по другому - травлей его в соцсетях, и у молодого человека сдали нервы.

Почти месяц прошел с того события. Что произошло за это время, рассказал пострадавший журналист Сергей Болдырев.

- Ничего нового не произошло. Со мной никто не связывался, и даже участковый не связался, - уточнил Сергей Анатольевич "Курьер. Среда. Бердск" 30 ноября.

Также напомним, Болдырев отмечает, что его ситуация так или иначе касается каждого журналиста и всех СМИ в целом. Ведь если поступок Кирилла Цветкова останется безнаказанным, значит другие подумают, что им тоже так можно. Кроме того он говорил, что готов принять извинения только в прямом эфире "ВКонтакте".

Конфликт Цветкова и Болдырева возмутил многих, пикетировала мэрию после избиения журналиста Сергея Болдырева сотрудником пресс-центра активистка Наталья Слесарева из Бердска. Также требует наказать сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Кирилла Цветкова за порванную щеку журналиста Болдырева союз журналистов Новосибирска у начальника ГУ МВД Андрея Кулькова.

Жители Бердска активно обсуждают тему конфликта Цветкова и Болдырева, материалы собирают много комментариев и некоторые из них достойны внимания.