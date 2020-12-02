Немец, являющийся пилотом молодежной академии "Феррари", выступает в "Формуле-2" за команду Prema Racing и лидирует в зачете пилотов.

Мик Шумахер станет напарником Мазепина в "Хаасе"

Команда "Формулы-1" "Хаас" объявила на своем официальном сайте о подписании контракта с 21-летним немецким гонщиком Миком Шумахером.

Шумахер подписал многолетний контракт с 2021 года и станет в "Хаасе" напарником россиянина Никиты Мазепина, о контракте с которым американская "конюшня" сообщила во вторник.

В настоящее время немец, являющийся пилотом молодежной академии "Феррари", выступает в "Формуле-2" за команду Prema Racing и лидирует в зачете пилотов.



Шумахер и Мазепин сменят в "Хаасе" действующих пилотов француза Ромена Грожана и датчанина Кевина Магнуссена.Мик Шумахер - чемпион европейской "Формулы-3", сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера и племянник другого экс-пилота "королевских гонок" Ральфа Шумахера.