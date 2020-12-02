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Получил условный срок за взятки обедами экс-глава отдела полиции в Новосибирске

17:11 02.12.2020 Фото: pixabay.com
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Вину в совершении преступления фигурант уголовного дела признал в полном объеме.

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Бывший начальник районного отдела полиции признан виновным в получении взятки

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела полиции № 5 «Дзержинский» Управления МВД России по городу Новосибирску. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

Следствием и судом установлено, что обвиняемый в период с октября 2015 по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, систематически получал от трех предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Дзержинского района города Новосибирска, взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, а именно предоставления продукции и услуг кафе, учредителями которого являлись двое из указанных предпринимателей, на общую сумму 53 тысячи рублей.

Начальник полиции, в свою очередь, получая от указанных лиц взятку, систематически давал своим подчиненным сотрудникам заведомо незаконные указания о неисполнении ими служебных обязанностей по выявлению, пресечению и документированию правонарушений, не составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении указанных предпринимателей, которые самовольно заняли муниципальные земельные участки на территории района, разместили на них торговые объекты и использовали их для коммерческой деятельности.

Вину в совершении преступления фигурант уголовного дела признал в полном объеме. Уголовное дело в отношении взяткодателей выделено в отдельное производство.

В ходе следствия арест наложен на имущество обвиняемого (автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей), а также на имущество и денежные средства взяткодателей общей стоимость более 10 млн рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности государственной службы на 3 года.

Источник: nsk.sledcom.ru

взятка полицейский
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