02.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Сколько стоит бензин к началу декабря 2020 на АЗС Новосибирской области, назвали статистики

19:15 02.12.2020 Фото: pixabay.com
0

На прошедшей неделе потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо оставались без изменения.

% name% title

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 24 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года сообщил 2 декабря "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат.

На прошедшей неделе потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо оставались без изменения.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,70 до 41,90 рубля за 1 литр, марки АИ-95 от 43,95 до 45,90, марки АИ-98 от 48,70 до 53,00, дизельное топливо от 49,30 до 53,05 рубля за 1 литр.

На соответствующей неделе предыдущего года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо также были без изменения.
% name% title

бензин топливо цены на бензин Новосибирскстат
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Статистика показывает реальные цены?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россия разорится: Окончательно отменили выплаты по советским вкладам. На какой срок?
19:51 02-12-2020
Россия разорится: Окончательно отменили выплаты по советским вкладам. На какой срок?
День юриста в России отмечается 3 декабря 2020 года: Традиции и история профессионального праздника
19:50 02-12-2020
День юриста в России отмечается 3 декабря 2020 года: Традиции и история профессионального праздника
Кто объявит 31 декабря выходным днем, ответил Кремль
19:36 02-12-2020
Кто объявит 31 декабря выходным днем, ответил Кремль
Мальчику по имени Маркетинг выдал свидетельство о рождении ЗАГС. Родители счастливы
19:28 02-12-2020
Мальчику по имени Маркетинг выдал свидетельство о рождении ЗАГС. Родители счастливы
Запреты на Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года
19:20 02-12-2020
Запреты на Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2020 года
Сколько стоит бензин к началу декабря 2020 на АЗС Новосибирской области, назвали статистики
19:15 02-12-2020
Сколько стоит бензин к началу декабря 2020 на АЗС Новосибирской области, назвали статистики
При загадочных обстоятельствах умер 17-летний Дмитрий
18:56 02-12-2020
При загадочных обстоятельствах умер 17-летний Дмитрий
Лиза Галкина открыла выставку своих картин. Сколько стоят работы юного дарования? Видео уже в сети
18:50 02-12-2020
Лиза Галкина открыла выставку своих картин. Сколько стоят работы юного дарования? Видео уже в сети
Путин обеспокоился ситуацией в Белоруссии: вмешательства извне быть не должно
18:38 02-12-2020
Путин обеспокоился ситуацией в Белоруссии: вмешательства извне быть не должно
Когда солить капусту в декабре 2020: 2, 3, 5, 7 и 8 - отличные даты для квашения и засолки по лунному календарю 1
18:20 02-12-2020
Когда солить капусту в декабре 2020: 2, 3, 5, 7 и 8 - отличные даты для квашения и засолки по лунному календарю