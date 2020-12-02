Сколько стоит бензин к началу декабря 2020 на АЗС Новосибирской области, назвали статистики

На прошедшей неделе потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо оставались без изменения.

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 24 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года сообщил 2 декабря "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат.

На прошедшей неделе потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо оставались без изменения.

На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,70 до 41,90 рубля за 1 литр, марки АИ-95 от 43,95 до 45,90, марки АИ-98 от 48,70 до 53,00, дизельное топливо от 49,30 до 53,05 рубля за 1 литр.

На соответствующей неделе предыдущего года потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо также были без изменения.

