Самоубийства пациентов ковидных госпиталей: Психически больных среди них не было, объяснил минздрав Новосибирской области

Минздрав региона прокомментировал информацию о несчастных случаях в новосибирских больницах

Минздрав Новосибирской области запросил информацию у медицинских организаций обо всех инцидентах, которые произошли в больнице № 25, госпитале ветеранов войн № 2 и областной больнице. Несчастные случаи в новосибирских больницах не связаны между собой.

Как сообщили в министерстве, установлено, что не все погибшие пациенты были инфицированы коронавирусом и лечились в инфекционных госпиталях. У тех же, кто проходил лечение от коронавирусной инфекции, заболевание протекало по-разному, состояние пациентов было разной степени тяжести: от тяжелого до удовлетворительного.

Все пациенты получали необходимую терапию в соответствии с утвержденными протоколами лечения. Ни один из пациентов ранее не состоял на учете у психиатра, во время лечения в стационаре никто не проявлял признаков психического расстройства или неадекватного поведения. Произошедшее стало неожиданностью для медицинского персонала больниц, сообщили в пресс-центре регионального правительства 2 декабря.

Причины произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Сотрудники медицинских организаций оказывают максимальное содействие в их работе.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последнее врем зарегистрировано 5 случаев суицида в новосибирских больницах.