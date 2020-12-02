При загадочных обстоятельствах умер 17-летний Дмитрий

Мертвым дома подростка нашла бабушка. Из квартиры ничего не пропало. Никаких версий произошедшего у следствия пока нет.

В Москве при загадочных обстоятельствах погиб 17-летний юноша

В Москве в квартире найден мертвым 17-летний подросток, передает Baza.

По информации источника, тело юноши обнаружила бабушка, когда вернулась домой. По ее словам, Дмитрий был руками и ногами примотан скотчем к столу, а на голове у него был надет полиэтиленовый пакет.

Предварительной причиной смерти подростка названа асфиксия. Никаких травм на его теле не было обнаружено, лишь небольшая ссадина на спине.

При этом, как утверждает женщина, из квартиры ничего не пропало, а все вещи остались на своих местах, везде тот же порядок, что и обычно.

В квартире сейчас работают следователи ГСУ СК по Москве. Никаких версий произошедшего у них пока нет.