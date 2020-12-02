Мальчику по имени Маркетинг выдал свидетельство о рождении ЗАГС. Родители счастливы

По словам отца, в будущем сын сможет без конкурса и экзаменов поступить на кафедру маркетинга любого вуза страны, и ему будет очень легко знакомиться с девушками.

Родители нередко дают детям странные имена

Житель Пензы назвал своего новорожденного сына Маркетингом – в честь, собственно, маркетинга. Имя уже оформили официально, а в ЗАГСе родителям даже выдали свидетельство о рождении.

Отец младенца Маркетинга – местный креативщик Дмитрий Банчуков. Он объясняет своё решение назвать так ребёнка преклонением перед этим инструментом, передает Baza.

По словам Дмитрия, в будущем Маркетинг сможет без конкурса и экзаменов поступить на кафедру маркетинга любого вуза страны, и, более того, его сыну будет очень легко знакомиться с девушками – ведь их всех будет привлекать и удивлять его редкое и такое интересное имя.

Родители Дмитрия и его супруги, как отмечает Банчуков, об их решении ещё не знают.