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Россия разорится: Окончательно отменили выплаты по советским вкладам. На какой срок?

19:51 02.12.2020 Фото: СФ
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Законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, не приняты с 2003 года. На погашение уйдут сотри триллионов.

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Совфед одобрил закон о приостановке полной компенсации советских вкладов

Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о приостановке еще на год - до 1 января 2024 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР.

Восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Правительство РФ обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2021 году - 48,14 триллиона рублей, в 2022 году - 50,1 триллиона, в 2023 году - 52,1 триллиона. Эта оценка сделана исходя из общего объема гарантированных сбережений граждан в сумме 345,54 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

бумаги вклады долговые обязательства компенсации погашение
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От редакции

Ваша семья делала вклады в СССР?

Аноним, 02 декабря 2020 20:31
У меня 800 рублей советскими деньгами.
Это если перевести на современные, примерно, около 80 000 рублей, а компенсацию я получил, только один раз 3000 рублей.
Это еще в Конгрессе сбербанк был.
Когда это было ?
Поросёнок Пётр, 02 декабря 2020 21:12
В Прогрессе.
Поросёнок Пётр, 02 декабря 2020 21:11
Да забудьте вы уже про эти вклады, лучше порадуйтесь за наш список Форбс, российские олигархи не смотря на всеобщий кризис стали значительно богаче, вот чем гордиться нужно

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