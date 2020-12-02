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Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице" Нина Иванова

20:05 02.12.2020 Фото: Стоп-кадр из фильма
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Актриса ушла из жизни после продолжительной болезни на 87-м году жизни.

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Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая в фильме "Весна на Заречной улице"
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умерла звезда фильма "Весна на Заречной улице" Нина ИвановаУмер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в "Собачьем сердце"Ещё 563 новостей

Умерла актриса Нина Иванова, сыгравшая учительницу Татьяну Сергеевну в фильме "Весна на Заречной улице", сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"1 декабря 2020 г. на 87 году после продолжительной болезни ушла из жизни замечательная актриса кино, режиссер Нина Георгиевна Иванова", - говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59 больницы, добавили в Союзе.

Нина Иванова - советская киноактриса, свою первую роль исполнила в десять лет в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка". Известность получила после роли учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице" режиссеров Феликса Миронера и Марлена Хуциева.

В дальнейшем Иванова снялась в таких фильмах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть", сняла несколько сюжетов журнала "Ералаш" в качестве режиссера.

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