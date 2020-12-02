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После пропажи 7-летней девочки проводит проверку полиция Новосибирска

21:17 02.12.2020 Фото: МВД
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Сейчас жизни и здоровью первоклассницы ничего не угрожает. Она нашлась после длительных поисков.

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Полиция начала проверку после пропажи 7-летней девочки в Новосибирске

В Новосибирске правоохранительные органы начали проверку после пропажи 7-летней школьницы в Первомайском районе.

Днем 2 декабря в группе «Подслушано Первомайка» в социальной сети «Вконтакте» местные жители сообщили, что первоклассница в 11 утра вышла из школы №141 в  и не дошла до дома.

Как пояснили в полиции, к поискам ребенка незамедлительно подключились правоохранители,  родственники и знакомые девочки. В результате ребенка нашли на территории детского сада, который расположен недалеко от дома девочки. Она играла на детской площадке.

В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники полиции начали проверку, чтобы установить причины инцидента. После примут решение в соответствии с действующим законодательством.

Первомайка поиск полиция причины
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