После пропажи 7-летней девочки проводит проверку полиция Новосибирска

Сейчас жизни и здоровью первоклассницы ничего не угрожает. Она нашлась после длительных поисков.

Полиция начала проверку после пропажи 7-летней девочки в Новосибирске

В Новосибирске правоохранительные органы начали проверку после пропажи 7-летней школьницы в Первомайском районе.

Днем 2 декабря в группе «Подслушано Первомайка» в социальной сети «Вконтакте» местные жители сообщили, что первоклассница в 11 утра вышла из школы №141 в и не дошла до дома.

Как пояснили в полиции, к поискам ребенка незамедлительно подключились правоохранители, родственники и знакомые девочки. В результате ребенка нашли на территории детского сада, который расположен недалеко от дома девочки. Она играла на детской площадке.

В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сотрудники полиции начали проверку, чтобы установить причины инцидента. После примут решение в соответствии с действующим законодательством.