Право магазинов не обслуживать безмасочников установил Верховный суд

В решении суда поясняется, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обязывает граждан выполнять предписания, установленные в конкретном регионе.

Верховный суд постановил, что магазины вправе не обслуживать клиентов без масок

Верховный суд (ВС) разъяснил, что продавец вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, который не пользуется средствами индивидуальной защиты (СИЗ), если их обязательное использование установлено регионом. Об этом 2 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Соответствующее решение ВС вынес по иску Смоленского центра права и социологии, который оспаривал рекомендации Минпромторга, касающиеся случаев введения в регионах режима обязательного использования СИЗ.

Речь шла о том, что при обнаружении на территории магазина посетителя без маски (или других СИЗ) организациям торговли рекомендуется предупредить гражданина о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима.

В решении суда поясняется, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения обязывает граждан выполнять предписания.