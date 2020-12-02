Фото: этот пес замерзает насмерть. Кто хозяин?

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Галина:

Здравствуйте! 02.12.2020 утром был найден замерзающий насмерть пес ( от холода он уже не мог даже встать на лапы и только дрожал). Пес не видит, пожилой, но добрый, дает себя гладить. На нём был ошейник, но без адресника. К другим собакам относится доброжелательно. Сейчас пёс на платной передержке. Срочно ищет старых хозяев! Присмотритесь, пожалуйста, может быть кто-то его знает! Быть может, кто-то без спроса увез его в другую часть города и хозяева его ищут! Или, может быть, кто-то захочет взять песика к себе! Телефон для связи: +79139048124 (Ирина)

Или, может быть, кто-то захочет взять песика к себе! Телефон для связи: +79139048124 (Ирина)