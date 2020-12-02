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Ношение масок в помещении ужесточила ВОЗ. И для детей тоже

21:26 02.12.2020 Фото: pexels
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Организация рекомендует носить маску внутри и вне помещений, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции.

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ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ношение масок в помещении ужесточила ВОЗ. И для детей тожеО всеобщей вакцинации от COVID-19 с 7 декабря 2020 объявил ПутинЕщё 713 новостей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в условиях пандемии маску следует носить внутри и вне помещений, включая магазины, школы и коллективные рабочие места, если нет возможности для соблюдения физической дистанции как минимум в один метр. Об этом говорится в опубликованных в среду в Женеве руководящих рекомендациях ВОЗ.

Подчеркивается, что в общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения коронавируса, ВОЗ советует носить "немедицинские маски как внутри помещений, таких, как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр".

Кроме того, организация рекомендует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.

Эта рекомендация распространяется как на взрослых, так и на детей 12 лет и старше. Детям до пяти лет ношение масок не рекомендовано, а для возрастной категории от 6 до 11 лет решение о том, надевать маску или нет, принимается с учетом конкретной обстановки в сфере передачи коронавируса в данной местности, а также умения ребенка правильно использовать маску, и от возможности обеспечить надзор со стороны взрослых, пояснили в ВОЗ.

коронавирус медицинские маски ношение масок проветривание рабочие места рекомендации ВОЗ
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От редакции

Вы соблюдаете масочный режим?

Аноним, 02 декабря 2020 22:30
ВОЗ? - это которую Билл Гейтс спонсирует? Чего удивляться...

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