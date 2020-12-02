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Школьница убила и выбросила в окно возлюбленного: Не поделили наркобизнес?

22:00 02.12.2020
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Девочку нашли в квартире над местом падения трупа сильно избитой. Она ни в чем не сознается, но предварительная версия следствия очевидна.

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Видимо, девочка отомстила ножом за избиение

В Калининграде школьница убила своего парня и выбросила его из окна. Оба торговали наркотиками. Это предварительная версия следствия, сообщает Mash.

Ей 16, ему 18. Вчера утром, 1 декабря, нашли на козырьке магазина, а вторую — в квартире на втором этаже, аккурат над местом падения. У парня из шеи торчал нож, девочка была сильно избита. Рядом — склад наркотиков в торговом масштабе: мефедрон, ЛСД, амфетамин, трава.

Девочка ни в чем не сознается, но предварительная версия следствия очевидна: продавали, повздорили, избил, убила, выбросила. "Юные Сид и Нэнси балтийского разлива", - оценили в Mash.

выбросила в окно избил наркобизнес ножом склад убила школьница
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