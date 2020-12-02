Запретить суррогатное материнство для иностранцев после смертей новорожденных хотят в России

Инициативу Общественной палаты поддерживают в Госдуме. Разрешить вынашивать детей суррогатным матерям предлагают только для россиян.

В России предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев

Суррогатное материнство для иностранных граждан и для одиноких россиян предложили запретить. Об этом 2 декабря сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект резолюции Общественной палаты (ОП).

Инициативу ОП поддерживают в Государственной Думе. «Сейчас эта область совершенно не регулируется законом. В результате наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка», — приводит издание слова члена думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николая Земцова.

По данным газеты, 8 декабря пройдёт заседание ОП с депутатами, профильными врачами и детскими омбудсменами.

На проблему суррогатного материнства законодатели и общественность обратили особое внимание в январе после смерти младенца, рождённого суррогатной матерью в Подмосковье.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая тогда заявила, что «в законе должна быть чётко зафиксирована позиция, что суррогатное материнство допускается только по жизненным показаниям по состоянию здоровья и только гражданам Российской Федерации».

Ранее член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова заявила, что в России необходим отдельный законодательный акт, который регламентировал бы процедуру суррогатного материнства, начиная от терминологии и заканчивая контролем за этой вспомогательной репродуктивной технологией со стороны государства.