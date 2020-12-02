Хабиб возвращается? За $100 млн Нурмагомедов может подумать снова биться

Боец объявил об окончании спортивной карьеры 24 октября, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби.

Нурмагомедов заявил, что может задуматься о возобновлении карьеры за $100 млн

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может задуматься о возобновлении карьеры за $100 млн. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции.

Боец объявил об окончании спортивной карьеры 24 октября, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби.

"Если решил завершать, завершай. Но Дэйна (Уайт, президент UFC), скорее всего, предложит деньги. Если, допустим, это будет $100 млн, то это будет проблема для решения. Посмотрим, что он предложит", - сказал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось о том, что Нурмагомедов и Уайт проведут встречу. Президент UFC отмечал, что она может пройти в Абу-Даби.

На счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.