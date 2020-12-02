Вернут в школы 9-классников с 7 декабря в Бердске, заявили в региональном минобразования

Решение принято после нескольких раундов совещаний с представителями Роспотребнадзора. Приказ появится в ближайшие дни.

Пока бердские 9-классники учатся дистанционно

9-классники в Новосибирской области возвращаются на очную форму обучения. Об этом сообщила руководитель штаба при министерстве образования Новосибирской области Оксана Василенко 2 декабря.

Решение принято после нескольких раундов совещаний с представителями Роспотребнадзора. Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", учащиеся девятых классов возвращаются в школы с 7 декабря.

Региональное министерство образование до конца текущей недели подготовит и опубликует соответствующий приказ.

С начала второй четверти, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", учатся очно 1-5 классы и 11-классники. До сего времени приказ действовал до Нового года.