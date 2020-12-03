Ваши голоса важны: Истории лечения COVID-19 просим рассказать переболевших и болеющих жителей Бердска

"Курьер. Среда. Бердск" просит всех бердчан, вылечившихся от коронавируса, или тех, кто лечится от болезни или ждет результата теста, к откровенной беседе. Вашими историями мы покажем: как сегодня складывается настоящая ситуацию в ЦГБ Бердска изнутри из-за коронавируса.

Вы болели или болеете коронавирусом, тогда расскажите свою историю лечения нам

Как лечат жителей Бердска от COVID-19 в больницах Бердска и Новосибирска? Заботятся ли медики за больными коронавирусом, пока те находятся дома? Как вы ждали результата теста на коварный вирус - со страхом или нет? Может быть, вы прямо сейчас, на протяжении долгих часов страдаете от высокой температуры, а помощи нет?

Редакции "Курьер. Среда. Бердск" нужны ваши голоса. Тех, кто переболел, болеет или ждет результата анализа на COVID-19. Как показали десятки ваших историй о лечении в пульмонологии ЦГБ Бердска, опубликованных на наших ресурсах, мы можем исправить ситуацию вместе. Но без ваших голосов на никак не обойтись. К сожалению, врачи Бердска в силу различных причин, не хотят или не могут говорить о реалиях медицины в пандемию коронавируса.

Мы вас просим рассказать свои истории, показать, как обстоят дела с лечением коронавируса изнутри. Безусловно, мы гарантируем вам анонимность. Только от ваших правдивых и искренних голосов зависит дальнейшее лечение других зараженных COVID-19. По всей видимости, над Россией, Новосибирском, Искитимом и Бердском нависла вторая волна пандемии. Сколько продлится она - неизвестно. Увы, мы и наши близкие не защищены от нового вируса. Вдруг, уже завтра ваши знакомые или близкие люди станут заложниками COVID-19. и Им придется рассчитывать на спасение от медиков Бердска.

Напомним, в Бердске уже зарегистрирован 334 случай коронавируса. Три человека скончались.

Вы можете присылать сообщения со своими историями на электронную почту bkurer@mail.ru, либо рассказать о своем лечении по телефонам: 8383-41-3-00-10 или 8953-878-90-10.