Как пережить расставание после долгих отношений? 5 советов эксперта

Если не дать выход своим эмоциям сразу, то потом они откроются в самый неподходящий момент: когда начнут строится новые отношения. Если не проработать травму прежних отношений, то будущие потом могут пострадать.

Нужно уметь ценить, уважать личные границы своего партнера и уметь создавать для каждого личное пространство

«Как пережить расставание после долгих отношений?» – этим вопрос наверняка задавался каждый из нас. Работающие советы вы сможете найти в нашей статье.

«Как пережить боль расставания» – тема, которая всегда остается актуальной. Как эффективно выйти из этой ситуации и получить максимальную пользу разбиралась редакция kurer-sreda совместно с психологом Наталией Марченко.

Наталия Марченко – физиогномист, консультант в методе «Позитивная Психотерапия», член всемирной ассоциации Позитивной психотерапии, психолог, автор и ведущая трансформационных игр, астролог. .

«Находиться с человеком длительный период времени – ничто иное, как испытание. Нужно уметь ценить, уважать личные границы своего партнера и уметь создавать для каждого личное пространство».

Одно из главных действий, которое вы можете сделать, чтобы уменьшить боль расставания – дать волю своим эмоциям. Не прятать их, не игнорировать, а наоборот, дать им полную свободу.

«Грусть, боль, разочарование, досада, гнев – позвольте себе прожить весь спектр эмоций, который вам необходим».

В ситуации, когда человек противостоит своим эмоциям, они становятся только сильнее. Сначала может показаться, что та или иная эмоция больше не имеет над вами власти, но это ложное представление. Через некоторое время эмоция вновь даст о себе знать, но уже с гораздо большей силой. Подавление эмоций в будущем приводит к психосоматическим заболеваниям.

«Хочется плакать – плачьте, хочется кричать – кричите, хочется разбить тарелку – разбейте. Не нужно бояться своих эмоций, ведь такое состояние временно».

Если первый шаг – это принятие того, что случилось, то второй – сменить обстановку. Лучше уехать куда-то и наслаждаться новыми видами за окном. Если же такой возможности нет, можно сделать перестановку в комнате: поменять шторы, купить новые вещи или переклеить обои.

«Третий шаг – делать то, что вы не делали вместе со своим партнером. По той причине, что ему это не нравилось или просто не хотелось. Самое время посмотреть фильм, который нравился вам, но не нравился партнеру. Почувствуйте свободу, ведь сейчас вы можете делать то, что хочется именно вам. Дайте себе глоток свежего воздуха и ваше состояние однозначно улучшится».

Следующий шаг – окружить себя позитивными людьми. Не закрываться дома, а продолжать находиться в социуме.

«Стараться окружать себя только позитивными людьми, которые не будут возвращать ситуацию расставания. А наоборот, помогут отвлечься».

Не менее важный шаг далее – занять себя делом. Не стоит сразу же после расставания бросаться с головой в работу – дайте себе время, чтобы прожить негативные эмоции.

«Если не дать выход своим эмоциям сразу, то потом они откроются в самый неподходящий момент: когда начнут строится новые отношения. Если не проработать травму прежних отношений, то будущие потом могут пострадать».

Только после того, как вы полностью проживете свои эмоции, можно начать заниматься делом. Также в такой ситуации можно записаться на прием к психологу или коучу. Консультация психолога даст возможность выговориться о наболевшем и быстрее вернуться в нормальное состояние. А обращение к коучу поможет поставить новые цели и мотивировать себя на саморазвитие.

«После всех этапов расставания, обязательно проанализируйте, какой ценный опыт вы смогли получить. Каждые отношения – это опыт, а опыт полезен всегда. Найдите за что сказать своему партнеру «спасибо»: либо за то, чему он смог вас научить, либо за то, что он ушел из вашей жизни».

Когда эмоциональный фон будет стабильным, найдите плюсы этого расставания. Задумайтесь, что вы смогли извлечь из этой ситуации и чему новому смогли научиться. Тогда вы можете пережить боль утраты значительно быстрее и с пользой для себя.

Возможно ли после расставания сохранить нормальные отношения?

«Это вполне реально, но лишь в том случае, когда прожиты все стадии расставания. Если в прежних отношениях у вас было уважение друг к другу, то можно остаться в хороших отношениях. Быть с партнером – это ваш личный выбор. А, выходя из отношений, лить тонну негатива на своего партнера, то же самое, что обливать себя. Не у всех есть умение достойно выйти из отношений, когда ты можешь быть человеку благодарным. Нормальные отношения можно сохранить тогда, когда все эмоции пережиты и уже идет анализ ситуации. Но только после того, как пройдены все этапы расставания, только так и не иначе».

Источник: bhub.com.ua