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У кого именины 3 декабря по церковному календарю?

07:10 03.12.2020 Фото: pxhere
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По церковному православному календарю 3 декабря отмечается 23 именины: 20 мужских и 3 женских.

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С именинами вас!

3 декабря именины отмечают

Мужчины

Азат по арабской версии от среднеперсидского (пехлеви) Yazata (Азат) - «свободный», «независимый» от армянского азат - «помещик»
Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
Арсений от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый»
Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
Демьян от древнегреческого имени Дамианос, происходящее от дамазо - «приручать, подчинять, смирять» либо от имени богини плодородия Дамии
Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
Емельян русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Остап народная форма греческого имени Евстафий - «твердый, неизменный, стойкий», «твердостоящий» от греческого имени Евстахий - «цветущий», «плодородный», «пышно колосящийся»
Эмиль от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
Татьяна от греческого татто - «учредительница», «устроительница» от римского родового имени Tatianus (ж. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius)
Фекла от древнегреческого имени Теоклея: теос - «бог», «божество» + клеос - «слава»
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