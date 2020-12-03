У кого именины 3 декабря по церковному календарю?

|Азат
|по арабской версии от среднеперсидского (пехлеви) Yazata (Азат) - «свободный», «независимый» от армянского азат - «помещик»
|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Анатолий
|от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)
|Арсений
|от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый»
|Василий
|от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
|Владимир
|от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
|Вольдемар
|от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
|Григорий
|от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»
|Демьян
|от древнегреческого имени Дамианос, происходящее от дамазо - «приручать, подчинять, смирять» либо от имени богини плодородия Дамии
|Денис
|от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
|Емельян
|русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Илларион
|от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»
|Иосиф
|от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»
|Макар
|от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Остап
|народная форма греческого имени Евстафий - «твердый, неизменный, стойкий», «твердостоящий» от греческого имени Евстахий - «цветущий», «плодородный», «пышно колосящийся»
|Эмиль
|от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»