У кого именины 3 декабря по церковному календарю?

Азат по арабской версии от среднеперсидского (пехлеви) Yazata (Азат) - «свободный», «независимый» от армянского азат - «помещик»

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»

Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»

Анатолий от древнегреческого имени Анатолиос, происходящее от анатоле - «восточный», «восток», «восход солнца», «рассвет» так называли жителя Анатолии (древнее название Малой Азии, расположенной на востоке от Греции)

Арсений от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - «мужественный, зрелый»

Василий от древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»

Владимир от древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»

Вольдемар от немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»

Григорий от древнегреческого григорео - «бодрствовать», «быть бдительным», «не спящий»

Демьян от древнегреческого имени Дамианос, происходящее от дамазо - «приручать, подчинять, смирять» либо от имени богини плодородия Дамии

Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»

Емельян русская форма имени Эмиль, которое произошло от римского родового имени Aemilius, происходящее от латинского слова aemulus - «соперник», «ревностный, страстный», «неуступчивый»

Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»

Илларион от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - «радостный, веселый»

Иосиф от древнееврейского имени Йосеф - «Яхве воздаст»

Макар от древнегреческого макариос - «благославенный», «блаженный», «счастливый»

Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»

Остап народная форма греческого имени Евстафий - «твердый, неизменный, стойкий», «твердостоящий» от греческого имени Евстахий - «цветущий», «плодородный», «пышно колосящийся»

Эмиль от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - «соперник», «неуступчивый», «ревностный, страстный» в переводе с персидского - «противник»