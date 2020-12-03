Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 декабря 2020 в России и мире

• День юриста
• День неизвестного солдата
• День положительных ответов
• Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons)
• День атомного ледокольного флота РФ
• Всемирный день компьютерной 3D-графики (World Computer Graphics Day)
• Международный день борьбы с пестицидами (Global No Pesticides Use Day)
• Международный день баскского языка (International Basque Language Day)
• День яблочного пирога (Apple Pie Day) - США
• День крыши над головой (Roof Over Your Head Day) - США
• День адвоката - Индия
• День святого Франциска Ксаверия - Индия, Испания
• Именины у Анатолия, Анны, Фёклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира, Александра
• День Прокла (Проклинатели нечисти)
Важные даты
1564 Иван Грозный переселился из Москвы в Александровскую слободу.
1586 в Англию из Колумбии впервые завезён картофель.
1966 у Кремлёвской стены были погребены останки Неизвестного солдата.
1967 в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР) проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; её провёл профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному.
1991 распущен КГБ СССР.
1992 отправлено первое СМС сообщение.
1997 подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.
1999 Вторая чеченская война: российские войска взяли третий по величине город Чечни Аргун.
2006 сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса 2006 года.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend