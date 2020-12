Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 декабря 2020 в России и мире

День атомного ледокольного флота РФ отмечается 3 декабря

• День памяти богатыря Святогора• Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons)• День атомного ледокольного флота РФ• Всемирный день компьютерной 3D-графики (World Computer Graphics Day)• Международный день борьбы с пестицидами (Global No Pesticides Use Day)• Международный день баскского языка (International Basque Language Day)• День яблочного пирога (Apple Pie Day) - США• День крыши над головой (Roof Over Your Head Day) - США• День врача - Куба• День адвоката - Индия• День святого Франциска Ксаверия - Индия, Испания• Именины у Анатолия, Анны, Фёклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира, Александра• День Прокла (Проклинатели нечисти)

Важные даты

1564 Иван Грозный переселился из Москвы в Александровскую слободу.

1586 в Англию из Колумбии впервые завезён картофель.



1865 основана Петровская земледельческая и лесная академия, ныне - Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева.1966 у Кремлёвской стены были погребены останки Неизвестного солдата.1967 в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР) проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; её провёл профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному.1991 распущен КГБ СССР.1992 отправлено первое СМС сообщение.1997 подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.1999 Вторая чеченская война: российские войска взяли третий по величине город Чечни Аргун.2006 сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса 2006 года.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend