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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 декабря 2020 в России и мире

07:40 03.12.2020 Фото: Википедия
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Список праздников России и мира 3 декабря 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День атомного ледокольного флота РФ отмечается 3 декабря

• День юриста
• День неизвестного солдата
• День положительных ответов

• День памяти богатыря Святогора
• Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons)
• День атомного ледокольного флота РФ
• Всемирный день компьютерной 3D-графики (World Computer Graphics Day)
• Международный день борьбы с пестицидами (Global No Pesticides Use Day)
• Международный день баскского языка (International Basque Language Day)
• День яблочного пирога (Apple Pie Day) - США
• День крыши над головой (Roof Over Your Head Day) - США
• День врача - Куба
• День адвоката - Индия
• День святого Франциска Ксаверия - Индия, Испания
• Именины у Анатолия, Анны, Фёклы, Григория, Иосифа, Алексея, Татьяны, Ивана, Николая, Владимира, Александра
• День Прокла (Проклинатели нечисти)

Важные даты

1564 Иван Грозный переселился из Москвы в Александровскую слободу.
1586 в Англию из Колумбии впервые завезён картофель.

1865 основана Петровская земледельческая и лесная академия, ныне - Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева.
1966 у Кремлёвской стены были погребены останки Неизвестного солдата.
1967 в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР) проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; её провёл профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному.
1991 распущен КГБ СССР.
1992 отправлено первое СМС сообщение.
1997 подписан Оттавский договор о запрещении применения, производства, накопления и экспорта противопехотных мин.
1999 Вторая чеченская война: российские войска взяли третий по величине город Чечни Аргун.
2006 сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса 2006 года.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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