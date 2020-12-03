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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно обязательно делать 3 декабря 2020 года

07:20 03.12.2020 Фото: pixabay.com
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Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу.

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Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что нужно обязательно делать 3 декабря 2020 годаКакой сегодня церковный праздник? Все православные праздники в декабре 2020 годаЕщё 450 новостей

Дата по старому стилю: 20 ноября.
Праздник получил название в честь святого Прокла, который в 5 веке служил архиепископом в Константинополе. Прокл учился богословию у Иоанна Златоуста. Будущий святой получил глубокое знание Священного Писания, овладел ораторским искусством. Кроме того, Прокл оказался свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну. Епископом Прокл стал уже после смерти своего учителя. В этом сане он жарко проповедовал христианство и изобличал язычество и ересь. Также он был известен заботой об обездоленных.

Во время патриаршества Прокла случилось сильное землетрясение, которое разрушило многие города. Жители Константинополя во главе с Проклом выходили за город и молили Бога о милости. Во время одного из таких молебнов некий мальчик неведомой силой поднялся к небу, а затем вернулся на землю целым и невредимым. Он рассказал, что слышал пение ангелов. Когда народ повторил за мальчиком слова услышанной им молитвы, землетрясение прекратилось.

«На Прокла проклинай нечисть», — учили люди на Руси. Это нужно было делать, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они прятались от морозов, и не причинили вреда.

К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. «До Прокла не жди от дороги прока», — говорили на Руси.

В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если 3 декабря выпадет снег, то и 3 июня будет дождливым. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу.

Именины в этот день
Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Исаакий, Макар, Николай, Прокл, Татьяна, Фекла

Источник: calend.ru

3 декабря 2020 День Прокла именины история погода праздник
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