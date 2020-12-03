С Днем Юриста России теплые и сердечные поздравления в праздник 3 декабря 2020 года

Невзирая на столь «юный возраст» этого праздника, мероприятия, в честь Дня юриста, проходят сегодня по всей стране, венчает которые, торжественное награждение национальной премии «Юрист года».

С Днем юриста - 3 декабря 2020 года

Днем законности — по праву можно назвать профессиональный праздник юриста, независимо от профессиональной сферы их деятельности. Впервые по инициативе Ассоциации юристов России день юриста был утвержден в 2008 году. По данным пресс-службы ЦИК России, общий стаж юридической деятельности в России составляет примерно 750 лет, а это не малый возраст.

Этот день объединяет нотариусов, прокуроров, судебных приставов, судей, адвокатов, сотрудников МВД – одним словом, всех, профессиональной деятельностью которых стала юстиция. Главной задачей данной профессии является установление справедливости. Только работникам юридической отрасли подвластно обеспечить соблюдение законности, праводеяния как во внешнем, так и внутреннем функционировании государства. Невзирая на столь «юный возраст» этого праздника, мероприятия, в честь Дня юриста, проходят сегодня по всей стране, венчает которые, торжественное награждение национальной премии «Юрист года». Этой высшей юридической премии удостоены люди, посвятившие не один день данной профессии, люди, которые внесли непомерный вклад в развитие правового дела России.

***

С Днем юриста поздравляю

И от всей души желаю

Много дел, и всех отличных,

Много сделок, только чистых.

И здоровья, и удачи,

Чтоб решались все задачи.

Много света и тепла,

Счастья, мира и добра!

Чтобы было всё отлично

И в карьере, в жизни личной!

Чтобы много-много лет

Никаких не знали бед!

***

Людей с профессией юриста

Мы можем с легкостью узнать,

Они дела решают быстро,



Имеют смелый, гордый взгляд.

Им есть, конечно, чем гордиться,

Они закона сторожа.

Привыкли на износ трудиться,

Своим успехом дорожа.

Так будьте счастливы, юристы,

Сегодня вы герои дня.

И будет все в законах чисто,



Коль вы стоите у руля!

***

Поздравляю с Днем юриста в России! Желаю быть лучшим специалистом в своем деле, желаю ни на миг не сомневаться в своем успехе, желаю всегда оставаться человеком высокой компетенции и абсолютной удачи.

***

Поздравляю с днем юриста

И желаю в праздник твой,

Чтоб в делах все было чисто,

И в душе царил покой.

Чтобы все дела решались

Без особенных проблем,

Все в работе удавалось,

И жилось на зависть всем.

***

Поздравляю с днем юриста,

Будь всегда ты оптимистом,

Пусть в делах все удается,



Никогда не устается,На земле чтоб все законыБыли для тебя знакомы,Лишь вперед всегда стремись,Самый лучший ты юрист!

***

Вызывает уваженье

Ваше четкое мышленье,



Ориентация в законахЮридических просторов.

С вашим праздником, юристы!

Вам желаем сделок чистых,

Будней легких, без авралов

И высоких гонораров.

***

В День юриста вам желаю



Доброты судьбы без края.Пусть достаток дома будет,В теле здравие пребудет.

Пусть успех в работе ждет,

К вам удача путь найдет,

Пусть все сбудутся мечты.

Мира, счастья, теплоты!

***

Поздравляем с Днём Юриста

Чудеснейшего специалиста!

Пусть всегда царит покой

В Вашей сфере не простой...

Пусть «законы» и «права»

И, лишь, «честные» слова

Вам сулят карьерный рост,

И чтоб был, он очень прост!

Не страшны пусть будут Вам

Все «загадки» по делам...

К цели преданно шагайте,

Счастьем новый день встречайте!

***

День юриста — праздник твой,

Ты у нас юрист от Бога!

Пусть упорный твой настрой



К счастью выстелет дорогу!

Деньги пусть, как снегопад,

Осыпаются в карманы,

Не возникнет пусть преград,

И исполнятся все планы!

***

Поздравляем с Днем юриста!

О, гроза для афериста,



За тебя сегодня тосты!Да, юристом быть непросто.Раз законы знаешь круче,А ведь ты всю жизнь их учишь,Во всем сможешь разобраться.Остается лишь стараться.Классной лестницы карьерной,Ровной жизни, безбарьерной!Успех твой закономерный.

***

Профессия юриста

Ответственна, сложна:

Законов знать штук триста

Да правил арсенал,

Реально быть на страже,

А криминалу — бой...



Ведь можно сказать даже:Однажды стал судьбойК Фемиде честный путь.... вершить судьбу, спасать!Решать с умом, рискнуть!Учить закон и знать!

Источник: pozdravok.ru